В Молдавии начался второй тур президентских выборов

3 ноября состоялся второй тур президентских выборов в Молдавии. Основными претендентами на пост главы государства стали действующий президент Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло.

В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49% голосов, Стояногло — 25,95%.

На референдуме, который проходил одновременно с первым туром выборов, большинство граждан Молдавии (50,46%) высказались за вступление в Европейский союз.

Стояногло критикует политику обострения отношений с Россией, проводимую Санду. В МИД РФ назвали результаты голосования в Молдавии провальными.

Для проведения второго тура выборов открыто 2 219 избирательных участков, в том числе 30 на левом берегу Днестра.

В РФ проголосовать можно только в двух избирательных участках — в посольствах Молдавии. Возле посольства в Москве с раннего утра наблюдается очередь из желающих проголосовать.