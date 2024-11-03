 

В Молдавии начался второй тур президентских выборов

03.11.2024, 8:55, Разное
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3 ноября состоялся второй тур президентских выборов в Молдавии. Основными претендентами на пост главы государства стали действующий президент Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло.

В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49% голосов, Стояногло — 25,95%.

На референдуме, который проходил одновременно с первым туром выборов, большинство граждан Молдавии (50,46%) высказались за вступление в Европейский союз.

Стояногло критикует политику обострения отношений с Россией, проводимую Санду. В МИД РФ назвали результаты голосования в Молдавии провальными.

Для проведения второго тура выборов открыто 2 219 избирательных участков, в том числе 30 на левом берегу Днестра.

В РФ проголосовать можно только в двух избирательных участках — в посольствах Молдавии. Возле посольства в Москве с раннего утра наблюдается очередь из желающих проголосовать.


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