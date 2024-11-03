 

Рупор кремлевской пропаганды: По реестру РКН

03.11.2024, 4:40, Разное
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По реестру РКН.

1. Отправил требуемую информацию через Госуслуги на канал и блог. С точки зрения подачи заявления все просто и понятно, буквально несколько кликов.

2.. Ничего такого, чего бы государство обо мне не знало, там нет, все и так уже в открытом доступе было. Тут изначально было понятно, что данный реестр в первую очередь создаст напряги тем, кто ведет канал анонимно. Вопрос с действующими силовиками ведущими каналы в контексте известной ситуации с утечками персональных данных по-прежнему открыт.

3. Время рассмотрения заявления указывается в размере 10 дней. Что там дальше будет – пока непонятно.

4. Бить по голове за нарушения нового законодательства связанного с регистрацией блогеров начнут только с 1 января, так что еще можно пару месяцев порезвиться напоследок, а потом уже всерьез придется смотреть, кого можно репостить по факту регистрации, а кого нельзя, чтобы не прилетело.

Источник: Colonel Cassad


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