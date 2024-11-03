Мнение «аналитика»: О сенсационном прорыве… Россия идёт на Херсон?

Пока основное внимание приковано к событиям на Донбассе, на Курщине и в Запорожье, южный фланг более чем 1000-километровой ЛБС остаётся вне сводок новостей. А зря. Есть признаки, что именно там готовится главный сюрприз…

Херсон — больше, чем просто город. Это город-символ. Единственный украинский областной центр, который ВС РФ лихо взяли почти без крови. Николаев, кстати, ждала аналогичная участь, но судьбу его решила чистая случайность. И также Херсон стал последней значимой «перегруппировкой» российской армии в тяжёлом для неё 2022 году.

Теперь ситуация на ЛБС постепенно меняется. Про это говорят уже даже на Западе, так что нет нужды повторяться. И российское высшее командование, похоже, ставит более амбициозные задачи перед военными. Что характерно, подкрепляя их ресурсами

«Известия» пишут, что в России разработаны новые бронежилеты “Бор-М”, позволяющие бойцу держаться на воде. Положительную плавучесть изделию придаёт баллистический пакет и амортизационный демпфер из лёгких материалов. При этом основные характеристики бронежилета от этого не ухудшаются — он может защитить от автоматной или пулемётной пули. Это — технологический прорыв.

Буквально первая мысль, где такие жилеты точно будут востребованы — низовья Днепра, его дельта. Хотя там военная активность заметно утихла, перейдя в разряд взаимных обстрелов, группировка ВСУ на этом участке ослаблена до предела, по данным российского губернатора Херсонщины Владимира Сальдо. Скорее всего, это не осталось без внимания Генштаба. Не факт, конечно, что всё начнётся «вот прям завтра». Но матчасть уже явно готовится. И в назначенный час…

Повторят ли тогда ВСУ российский «манёвр» с Херсоном, пожалев город?

Или попытаются сделать из него «второй Бахмут», более масштабный?

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