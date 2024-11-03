Рупор кремлевской пропаганды: Мизулина призвала вернуть Сталинград

Мизулина заявила, что Волгоград надо переименовать в Сталинград.

Я поддерживаю переименование Волгограда в Сталинград и считаю, что это действительно восстановление исторической справедливости. И если мы вспомним, что написано в Москве в Александровском саду – разве там написано "Волгоград"? Нет, там написано "Город-герой Сталинград". И сейчас, в то время, когда нацизм снова пускает свои корни в Европе, этот вопрос становится еще более актуальным. Потому что Сталинград – это непреодолимый для нацизма форпост

Как уже не раз писал на этот счет, я безусловно поддерживаю возвращение Сталинграда, но столь же безусловно должно быть учтено мнение местных жителей (как и в случае любых других резонансных переименований).

С целью экономии средств, вопрос можно присоединить к любым ближайшим выборам в Волгограде, где жителям просто выдадут еще один бюллетень, где они смогут сказать да или нет возвращению названия.

Так было бы справедливо, демократично и экономно.

PS. Сейчас Волгоград переименовывают в Сталинград на несколько дней в году по праздникам, точно также как Питер, Донецк и Луганск, которые

по праздникам Ленинград, Сталино и Ворошиловград.

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