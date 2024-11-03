 

Плющенко исполнилось 42: как фигуристу удалось стать иконой в мире российского спорта

03.11.2024, 1:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Евгений с раннего возраста проявил выдающиеся способности. Его карьера началась, когда мама отвела его на лед в Волгограде, и с тех пор он стремительно двигался к вершинам успеха.

1. Юный чемпион

Плющенко начал привлекать внимание к себе уже в 13 лет, а в 16 стал чемпионом России. Этот успех открыл двери к международной арене, где он не только завоевал золото на Олимпийских играх, но и стал трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. Его соперничество с Алексеем Ягудиным стало знаковым для фигурного катания, ведь оба спортсмена поднимали уровень соревнований до небес.

2. Страсть к мотоциклам

Помимо фигурного катания, Плющенко увлекается мотоциклами. Он коллекционирует байки и активно участвует в мотогонках. Это хобби передается и его детям: сыновья Егор и Александр уже начали осваивать навыки вождения. Евгений подарил младшему сыну кроссовый электробайк, что стало отличным способом провести время вместе и привить любовь к спорту.

3. Бильман — его визитная карточка

Плющенко стал первым мужчиной, который исполнил бильман — элемент, традиционно считающийся «женским». Этот сложный прием требует высокой растяжки и гибкости, что подчеркивает уникальность таланта Евгения. Его мастерство на льду вдохновляет многих юных фигуристов, которые стремятся повторить его достижения.

4. Скандальный развод с Марией Ермак

Личная жизнь Плющенко также была полна перипетий. В 22 года он женился на Марии Ермак, с которой познакомился на светофоре. Их брак вскоре стал проблемным: ревность и постоянные ссоры привели к разводу. Мария настояла на том, чтобы их сын Егор носил ее фамилию, и долгое время отец не имел возможности видеться с ним. Однако со временем отношения между ними улучшились, и они стали проводить время вместе.

5. Сын как отражение отца

Средний сын Плющенко, Александр, стал настоящей копией своего отца во всем: внешне, по мимике и даже по увлечениям. Саша начал кататься на коньках в три года, участвуя в ледовых шоу вместе с Евгением. Отец также привил ему любовь к мотоциклам, и сейчас мальчик активно занимается этим спортом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Антиизраильские активисты выкрали бюст Хаима Вейцмана из Университета Манчестера

02.11 / ТЕСТ: Угадайте фильмы по остроумным фразам героинь Фаины Раневской

02.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 983-й день войны

02.11 / Официально объявлено о старте работы над фильмом по мотивам “Игры престолов”

02.11 / МВД Испании – жертвами ливней и наводнений в стране стали более 200 человек

02.11 / Колумбийский университет выплатил студенту-еврею почти 400 тысяч долларов за отстранение от учебы

02.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 982-й день войны

02.11 / ООН – “Ситуация на севере сектора Газы является апокалиптической”

02.11 / Глава CENTCOM генерал Курилла оказался в центре инцидента во время полета в Израиль

01.11 / Байден продлил на год “режим чрезвычайного положения” в отношении Ирана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика