Плющенко исполнилось 42: как фигуристу удалось стать иконой в мире российского спорта

Евгений с раннего возраста проявил выдающиеся способности. Его карьера началась, когда мама отвела его на лед в Волгограде, и с тех пор он стремительно двигался к вершинам успеха.

1. Юный чемпион

Плющенко начал привлекать внимание к себе уже в 13 лет, а в 16 стал чемпионом России. Этот успех открыл двери к международной арене, где он не только завоевал золото на Олимпийских играх, но и стал трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. Его соперничество с Алексеем Ягудиным стало знаковым для фигурного катания, ведь оба спортсмена поднимали уровень соревнований до небес.

2. Страсть к мотоциклам

Помимо фигурного катания, Плющенко увлекается мотоциклами. Он коллекционирует байки и активно участвует в мотогонках. Это хобби передается и его детям: сыновья Егор и Александр уже начали осваивать навыки вождения. Евгений подарил младшему сыну кроссовый электробайк, что стало отличным способом провести время вместе и привить любовь к спорту.

3. Бильман — его визитная карточка

Плющенко стал первым мужчиной, который исполнил бильман — элемент, традиционно считающийся «женским». Этот сложный прием требует высокой растяжки и гибкости, что подчеркивает уникальность таланта Евгения. Его мастерство на льду вдохновляет многих юных фигуристов, которые стремятся повторить его достижения.

4. Скандальный развод с Марией Ермак

Личная жизнь Плющенко также была полна перипетий. В 22 года он женился на Марии Ермак, с которой познакомился на светофоре. Их брак вскоре стал проблемным: ревность и постоянные ссоры привели к разводу. Мария настояла на том, чтобы их сын Егор носил ее фамилию, и долгое время отец не имел возможности видеться с ним. Однако со временем отношения между ними улучшились, и они стали проводить время вместе.

5. Сын как отражение отца

Средний сын Плющенко, Александр, стал настоящей копией своего отца во всем: внешне, по мимике и даже по увлечениям. Саша начал кататься на коньках в три года, участвуя в ледовых шоу вместе с Евгением. Отец также привил ему любовь к мотоциклам, и сейчас мальчик активно занимается этим спортом.