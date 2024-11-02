Мнение: Почему плановая экономика не работает

В СССР плановая экономика не работала, это понятно. Цитирую для иллюстрации из дневников товарища Черняева за 1980 — это высшая точка «Золотого века» СССР:

Загладин, который тоже провел в Барвихе недели две и пообщался там с разными чиновными людьми, говорит: «Мне один «подсчитал», знающий, из этой сферы…

Американцы, мол, лишили нас 10 млн. тонн зерна. Но именно столько пропало у нас во время перевозок урожая с места на место. И еще 10 млн. тонн «запланировано» на гниение и расхищение».

<…>

Дела у нас с продовольствием очень плохи. Особенно бросается в глаза после олимпийского периода. Очереди увеличились. Но нет ни картошки, ни капусты, ни лука, ни моркови, ни сыра. Колбасу, как только появляется, расхватывают иногородние, которые вновь наводнили столицу. Вчера на активе лекторов-пропагандистов аппарата ЦК выступал Гостев, зав. отделом планово-финансовых органов. Человек очень желчный, критичный, злой, яростный. Говорил насмешливо и без оглядки. План выполнили едва на 50 %. В этом году производство от месяца к месяцу все ниже. Особенно плохим был август. С овощами даже в Москве ничего не ждите. Скоро будет плохо с молоком и молочными продуктами.

Так что, пошутил, вы, пропагандисты, давайте учитывайте все это, выкручивайтесь. А как – это, мол, вам сейчас расскажет Георгий Лукич… (зам. зав. отделом пропаганды, Георгий Смирнов).

Даже по этим коротким записям в дневнике сотрудника Международного отдела ЦК КПСС можно заметить, что с планами в СССР дела обстояли неважно. Вроде бы нет ничего сложного в том, чтобы спланировать перевозку зерна и выращивание овощей — тем более что вопрос-то стратегический, завязан на большую политику. Однако, увы, плановая экономика не справлялась даже с этим пустяком.

Читатель прислал вопрос — а может быть, проблема была в том, что СССР опередил время? Может быть, в нашу эпоху эксафлопсов и петабайтов плановая экономика уже возможна? Цитирую из письма:

…В те далёкие теперь уже времена и вычислительные мощности, и мощности сети передачи данных оставляли желать бесконечно много лучшего. У меня смартфон, 64 Гб хранилища и сколько-то ядер по паре ГГц тактовой частоты – тогда в гигагерцах не рассуждали, тогда и мегабайты уже фантастикой были. А уж озвучить тогда мощности средненького сервера – побьют, даже в психушку сдавать не станут.

Второй момент – общий объём программы марсохода Персеверанс, если я правильно помню, что-то в районе 970 мегабайт. И с этой программой он сам едет по маршруту, следит за собой, проводит исследования и решает нештатные ситуации. Был напряжённый момент, когда он в пыли в каком-то кратере завяз – думали, всё, отъездился, а он сам смог выбраться.

И вот если скрестить вот такую эффективность с нынешними вычислительными мощностями, добавить сюда могучую сеть передачи данных, мгновенно перекачивающую гигабайты, да плюс посадить на всё это ИИ? Как думаете, могла бы вся эта кибернетика обеспечить нормальное развитие человечества на базе тотального планирования?

Короткий ответ: нет, это не поможет.

Чтобы понять почему, давайте рассмотрим несколько критических проблем плановой экономики.

Проблема 1. Одна голова хорошо, а две лучше

В СССР жили к моменту распада 300 млн человек. У каждого (!) из этих 300 млн была голова, а в голове — какие-то мысли на тему, как лучше всё вокруг себя организовать. В рыночной экономике «мыслительные мощности» граждан используются по полной, так как каждый энергичный член общества имеет возможность пробовать, экспериментировать, организовывать, руководить.

Решил инженер Генри Форд выпустить автомобиль нового типа — взял у нескольких инвесторов деньги, купил станки и выпустил. Общество использовало головы этих господ на 100% — и голову самого Форда, и головы инвесторов, которые решили дать деньги именно ему.

В плановой экономике иначе. Там думает головой только очень маленькая группа высших руководителей, остальные вынуждены бездумно выполнять приказы сверху. Огромные мыслительные мощности 300 млн человек растрачиваются на решение кроссвордов.

Яркий пример — Кирилл Орловский, легендарный председатель колхоза. У него были идеи, как лучше обустроить родной колхоз, но ему пришлось дойти со своими идеями до товарища Сталина (!), так как чиновники на уровнях ниже не хотели поддержать его инициативу. Сталин выдал колхозу кредит под личную ответственность товарища Орловского, и Орловский вывел свой колхоз в миллионеры (ссылка).

Это принципиальное отличие рыночной экономики от плановой. При капитализме миллионы условных Орловских делают из своей фермы конфету — или на личные деньги, или на деньги инвесторов, или на взятый в банке кредит. Чем лучше фермеры управляют своими фермами, тем больше у них денег, и тем больше у них гектаров полей под управлением. В плановой экономике таких Орловских меньше на порядки — не миллионы, а тысячи. Потому что товарищ Сталин — не резиновый, всех претендентов выслушать он физически не может. При этом, важный нюанс, чтобы взять деньги в долг у Иосифа Виссарионовича нужно быть совсем уж безбашенным человеком, авантюристом до мозга костей. Расчётливый управленец, который умеет грамотно управлять хозяйством и хорошо просчитывать риски, на предложение обратиться за деньгами к Сталину немедленно ответит «нет».

Кстати, блогеры-неосталинисты, которые так зажигательно рассказывают нам про Небесный СССР, при плановой экономике не могли бы существовать. Во-первых, их нападками на существующий строй, до степени смешения похожими на тезисы из методичек наших иностранных врагов, немедленно заинтересовалось бы КГБ — с очень печальными итогами для проводников деструктивных идей. Во-вторых, никаких блогеров в СССР не могло быть. Могли быть журналисты, закончившие журфак, работающие в газете и выполняющие редакционные задания.

Проблема 2. Мотивация

Свободные люди выбирают себе интересные цели и настойчиво пытаются их достичь. Кто-то хочет купить роскошный автомобиль, кто-то — стать первой красавицей, кто-то — разбогатеть. Кому-то интересны зарубежные поездки, книги или фильмы на определённую тему, музыка и так далее.

При плановой экономике цели спускает сверху государство: построить БАМ, например, или дать стране угля. Всё, что нужно самим гражданам — от салонов красоты до поездок за рубеж — рассматривается как буржуазное излишество и финансируется по остаточному принципу, «один ресторан на район» и «одна путёвка в Болгарию на десятитысячный комбинат».

Адепты плановой экономики говорят, что граждане не понимают своего счастья, и что на самом деле им всё это «потребительство» не нужно, а нужно обтираться по утрам холодной водой и пахать в дружном трудовом коллективе на благо страны — будут и счастливее, и здоровее. Доля правды в этом циничном утверждении есть, однако всё же мотивацию плановая экономика убивает начисто. Принудительный труд неэффективен и некачественен — рабочий, который твёрдо знает, что не получит за свою работу достаточно интересной ему награды, работает мало и плохо.

Справедливости ради, существуют люди, которые работают за идею. Однако им-то как раз плановая экономика обламывает мотивацию особенно успешно — демонстративно уничтожая результаты их труда. Помните, недавно мы обсуждали мемуары Георгия Данелии. Сделал он чертёж первый раз — начальник его чертёж демонстративно испортил. Сделал второй раз — начальник снова испортил. Тут-то молодой человек правила игры и уяснил.

Проблема 3. Коррупция

В плановой экономике нет собственников, то есть людей, которые заинтересованы следить за своей собственностью, защищать её от расхищения.

Если повар делает шаверму в обычном ларьке, то владелец ларька следит, чтобы повар не воровал мясо, и чтобы он открывал ларёк ровно в 7 утра, когда народ спешит на электричку. Также он следит, чтобы повар был вежливым, и чтобы шаверма была вкусной. Это критически важно для собственника, так как от нормальной работы ларька зависит его заработок.

Если повар делает шаверму в государственном Шавторгсобсбыте, то начальнику повара всё это безразлично. Мясо государственное, так что мяса не жалко. Если клиенты недовольны вкусом шавермы или грубостью повара, это их проблемы. В плюс работает ларёк или в минус, начальнику всё равно, его заработок и карьера от этого не зависят.

Чтобы хоть как-то заставить людей работать, в плановой экономике вводят KPI, ключевые показатели эффективности. Заставляют гнать план по числу обслуженных покупателей, по экономии мяса и так далее. Проблема в том, что за соблюдением этих KPI следят люди, которые тоже слабо заинтересованы в конечном результате. Как итог, в ларьке с шавермой работают 10 человек, при этом шаверму там покупают только командировочные, так как местные уже пару раз травились и знают, что в этом ларьке лучше ничего не покупать.

Теоретически решить проблему несложно — надо перевести шаверму на хозрасчёт, то есть привязать заработок начальника и зарплату повара к прибыльности ларька, а также дать начальнику право увольнять тех, кто для производства шавермы не нужен. Забавный момент в том, что это станет всего лишь возвратом к рыночной экономике, и если «перевести на хозрасчёт» всю страну, то в стране явочным порядком установится капитализм.

Проблема 4. Ригидность

Инновации — это большие хлопоты с совершенно непредсказуемым результатом. В капиталистической экономике инновации окупаются по следующим причинам:

— провалы не являются критичными: за неудачи не сажают в тюрьму, и неудачи даже не заканчивают карьеру, так как большой процент неудач является нормой;

— успешное внедрение инноваций приводит к огромной награде и резкому увеличению прибыли;

— тот, кто не внедряет инновации, неизбежно проигрывает конкурентную борьбу.

В плановой экономике ситуация обратная:

— за провалы наказывают жесточайше, как за срыв плана или растрату;

— успешное внедрение инноваций добавляет хлопот, но даже близко не гарантирует ни большой денежной премии, ни карьерного роста;

— тот, кто не внедряет инновации, выигрывает аппаратную борьбу, так как выполняет план и, вообще, выглядит молодцом.

Таким образом, плановая экономика технологически отстаёт от рыночной. Она может показать хорошие результаты в отдельной выбранной отрасли, куда государство планово вбухает кучу денег и ресурсов, но только за счёт ещё большего отставания в других отраслях. Ответственные работники склонны на все предложения в духе «давайте внедрим вот это новое» сразу говорить «нет». Те, кто говорят «да», быстро огребают от системы кучу проблем.

Итак, мы видим четыре тяжёлых гири, которые тянут любую плановую экономику на дно. Напомню реплику товарища Черняева из начала статьи:

Американцы лишили нас 10 млн. тонн зерна. Но именно столько пропало у нас во время перевозок урожая с места на место. И ещё 10 млн. тонн «запланировано» на гниение и расхищение».

Если бы у Брежнева был суперкомпьютер, он проблему с зерном не решил бы, и выше я уже перечислил, почему:

1. Молодой агроном с горящими глазами не получил бы от государства землю, тракторы и кредит, чтобы дать стране фермерское зерно. Плановая экономика могла только назначить его на собачью должность председателя колхоза «40 лет без урожая», на которой он бы за всё отвечал, не имея при этом полномочий хоть что-нибудь исправить.

2. Мотивации работать на совесть у колхозников не было никакой. Хочешь жни, а хочешь куй, всё равно получишь хлеб. При этом если будешь жать плохо, хлеб всё равно у тебя будет, причём в том же количестве. А если будешь жать хорошо, будешь ещё и страдать душой, наблюдая, как выращенное тобой зерно оставляют гнить на полях.

3. Мотивация воровать, напротив, была у всех причастных к сельскому хозяйству огромной. Воровство воспринималось и как справедливая компенсация за все беды, которые причинило деревне государство, и как способ хоть как-то повысить уровень жизни.

4. Инновации, опять-таки, были никому в колхозе не нужны. Наказать за срыв плана и растрату государственных средств инноватора могли, а вот выдать ему достойную награду за успешный эксперимент — уже нет.

Повторюсь, суперкомпьютер все эти проблемы не решает, так как эти проблемы просто в другой плоскости лежат. Плановая экономика — это когда людей заставляют ходить на руках и работать ногами. Даже если просчитать людям на суперкомпьютеры оптимальные способы зажимать ногой гаечный ключ, чуда не произойдёт.

Всё вышесказанное, разумеется, не означает, что плановая экономика невозможна. Это даже не означает, что плановая экономика неизбежно ввергает страну в уныние и пьянство, массово лишая граждан желания работать и жить. Технологии развиваются, в том числе социальные — возможно, когда-нибудь человечество к плановой экономике и придёт.

Можно, к примеру, заставить каждого носить круглосуточно носить видеокамеру на лбу и контролировать тем самым всё, что люди делают — отправлять им ценные указания в режиме онлайн, бить электричеством за нерадивость. Я не уверен, что хотел бы жить в таком обществе, но чисто теоретически оно возможно.

Вместе с тем, пока что идея плановой экономики выглядит надёжно плохой. Из этого лично я делаю три простых вывода.

1. Тот, кто пытается внедрить плановую экономику в России — враг народа. Возможно, даже заслуживающий тех наказаний, которые применяли к врагам народа в СССР.

2. Тот, кто пытается внедрить плановую экономику в странах, с которыми мы враждуем — настоящий герой, которого надо всячески поощрять.

3. Тот, кто ставит небольшие эксперименты «на кошках», пытаясь исследовать элементы плановой экономики в опытных сообществах, нормальный учёный-экономист.

Обновление. При капитализме тоже есть планы. План и плановая экономика — это не синонимы. Причину, по которой только капиталисты и могут хорошо планировать, мы обсуждали тут.