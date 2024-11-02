 

Рупор кремлевской пропаганды: Украина добилась прогресса

02.11.2024, 22:00, Разное
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Еврокомиссия (ЕК) назвала порядок мобилизации на Украине и ограничения прав человека из-за военного времени пропорциональными. Об этом говорится в ежегодном докладе организации о прогрессе стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.
«Ограничения фундаментальных прав человека, связанные с законами военного времени, являются в целом пропорциональными», — указано в документе.

Помимо этого, отмечается, что Украина якобы улучшила собственное законодательство о защите национальных меньшинств и добилась прогресса в сфере свободы информации.

В ЕК добавили, что украинскому правительству необходимо повысить эффективность расследований о случаях пыток в местах заключения.

Отрицательный прогресс. По Оруэллу.

Источник: Colonel Cassad


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