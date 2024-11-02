Мнение: Письмо: “Очень удобная девушка для комфортного досуга”

Вот второе письмо про рост СЗ, точнее про безуспешные попытки вырастить свою СЗ.

Хоть мы и говорим “растить СЗ”, это не происходит специально и фокусироваться на этом не нужно. СЗ ваша растет спонтанно, если отношения развиваются, если вместе с человеком вам интересно, если вы узнаете друг друга, испытываете удовольствие от узнавания и общения, если вы интегрируетесь в жизнь друг друга и растет общая территория.

Вот условия для роста СЗ.

Все о чем мы говорим как о технологии: 1) выбирать для общения людей с близкой ОЗ (нормальная планка притязаний), 2) действовать в КП, без косяков и сливов (нормальные границы и локус), 3) не переоценивать свою СЗ (нормальная самооценка), 4) не занижать СЗ партнера (нормальная саморефлексия) – все это позволяет не мешать спонтанному росту своей СЗ, а при очень хороших границах – стимулировать процесс роста.

Если нарушать границы, паровозить, растить корону, обвиваться ЗВ, часто открывать черный чемоданчик, СЗ будет падать. Тем более, когда разница ОЗ не в вашу пользу.

В первом письме разница была не в пользу автора, существенно, поэтому для падения СЗ до отрицательных значений хватило 24 часа. В новом письме разница – не в пользу героя, хотя небольшая. Поэтому отношения тянутся дольше, но ключевое – тянутся.

Для хорошей динамики мало равенства или превосходства ОЗ, нужны еще нормальные границы или не хуже чем у партнера.

swanky_tiger

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я читаю Ваш блог много лет, и являюсь вашим комментатором на канале ТГ (не очень активно), проходила курсы по имиджу и новогодние в этом году.

Пишу Вам письмо в рубрику, потому как не понимаю, что происходит и где я застряла в своем развитии.

У меня складывается впечатление, что я для мужчин почему-то вхожу в категорию good time girl, и я не понимаю, то ли это мои психзащиты так работают, то ли я систематически делаю что-то не так.

(Психзащитами автор называет корону и ЗВ, видимо, но у нее нет понимания, что искажения такие не сами по себе работают, а мешают нормальному поведению и нормальному восприятию)

Мне 36 лет, замужем никогда не была. Были длительные отношения до 23х лет, а дальше яма за ямой. Наверное, я симпатичная, фигура хорошая 42 размера, но когда мне говорят, что я красивая, сильно удивляюсь.

(Автор, видимо, намекает на свою заниженную самооценку или ОШ)

С помощью Вашего блога, как мне кажется, удалось как-то улучшить свое состояние, но к чему-то серьезному, мне, к сожалению, пока не удается добраться.

Последние 2 года я была в полном вакууме после весьма стремного расставания, все силы сосредоточила на учебе в университете, а также работала в финансовой организации.

И вот некоторое время я провела в приложении для знакомств, когда уже собралась удалять свою страничку, случился метч с А., он сразу пригласил встретиться, я подумала, что 2 месяца в холостую сидеть там совсем грустно и решила сходить на встречу. Я больших надежд от встречи не ожидала, поэтому и разочарования особого не было, хотя по общению он мне не особо понравился (слишком много хвастовства и какого-то избыточного козыряния знакомствами и знаниями (что было весьма поверхностно)), но физическом плане он мне очень отозвался – в первый вечер мы целовались в метро, он проводил до дома, дальше в подъезде обжимались как школьники, но я отказалась от продолжения, хотя это было волнующе.

Парень явно КСЖ, дальше я в том убедилась.

(За 2 месяца на сайте знакомств, несмотря на большое желание с кем-то познакомиться, автор не снизошла ни до кого. Планка ее притязаний явно завышена. Гиперответственность велика, спонтанности мало. Герой ей тоже не понравился, даже вызвал раздражение. Однако физически к нему потянуло. Причины подобного противоречия обычно две: физический барьер из-за привычки к ЗВ, который наскоком преодолевают активные бабники, а хорошие мужчины обходят стороной, и плохая рефлексия. Второе всегда подкидывает сюрпризы в виде “вдруг потянуло” и “внезапно захотелось”, “неожиданно прорвало”)

Дальше он звал встретиться, но я не отвечала, пошла на встречу с другим парнем, с которым долго переписывалась, он мне не понравился при личной встрече. А. сказала, что встречалась с подругой и согласилась погулять. И дальше все завертелось. После прогулки поехали к нему. Тут стоит сказать, что он дважды был женат, у него двое детей от последней жены, сейчас живет с матерью, раньше много путешествовал, жил заграницей, но сейчас все не очень хорошо, хотя он пытается делать вид, что все несколько иначе, считает квартиру, в которой живет бывшая жена и дети своей. Выходные проводит с детьми, и считает, что новые отношения не складываются по этой причине.

(ОЗ у героя так себе, ситуация его не располагает к серьезным отношениям. Но наша автор из-за своего ЗВ, Башни, фрустрации в сексе, гиперответственности, рада уже тому, что ей хоть кто-то понравился из обративших на нее внимание. Чтобы у вас был выбор, друзья, вы должны быть открыты любви, ваша планка притязаний не должна быть высокой в плане имиджа, хотя бы на уровне знакомства и общения)

Ну вот, и я особо никак не реагировала на его отсутствие в мои выходные дни, старалась относиться с пониманием, это действительно важно, когда мужчина не забивает на детей и продолжает строить свою жизнь, как будто их нет, я уважаю это.

Как-то мы валялись, и он начал говорить о том, как скоро надо знакомить меня с родственниками и все такое, я на это очень сильно повелась, как будто мне предлагают что-то серьезное, даже я бы сказала зацепилась.

Он сказал примерно через полгода отношений, и в целом, первые 3 месяца типа гормоны играют, а дальше уже видно будет как оно. Вообще первые несколько недель он практически постоянно был со мной, у меня своя квартира, живу одна, теперь вроде как мне понятно, что это удобно.

(В удобстве нет ничего плохого, только хорошее. Если человеку действительно удобно и комфортно, он хочет быть с вами чаще и СЗ ваша растет. Другой вопрос, что если кроме бытового удобства ничего приятного от вас нет, ваша СЗ не поднимается выше скромных значений, а вы можете начать чувствовать себя использованными и злиться, ругаться, словно ваша задача – опустить свою СЗ скалками, сделать комфортный быт некомфортным. А как верно поступить и почему?)

Вообще встретила я его несколько располневшим, хотя ни разу не говорила, что что-то не так, наоборот говорила, что он мне понравился сразу и не надо мне ничего доказывать. Он часто слал свои фото своей спортивной юности с прессом в всеми делами, вообще много историй о прошлом, как будто он там застрял и ему не нравится его настоящая жизнь. Вообще очень много лишней информации что у него где было и с кем, какой он разудалый парень, огого. Я никогда не заостряла внимание на том, что вообще-то сейчас совсем не огого.

(Как и в первом письме герой предлагает автору похвалить его, если не в настоящем, то хотя бы в прошлом. Такой запрос надо видеть, хотя удовлетворять его не обязательно. А как можно использовать?)

Первое свое недовольство я показала, когда весь вечер он оговорил только о себе без остановки, даже не спросил как у меня дела за день, а день у меня был очень тяжелый. После того, как я сказала об этом в очень недовольной форме уже поздно вечером, он очень удивился, я попросила, что не надо теперь формально спрашивать, как у меня дела по нескольку раз дню, но он начал интересоваться, я отвечала, но подробностями не грузила, понимаю, что это только из вынужденной вежливости.

(Вообще, если уж вы делаете замечание и даже имеете на это право, в случае вектора косяка партнера, потрудитесь сформулировать, чего вы хотите. Чтобы он меньше говорил о себе? Чтобы слушал вас? Чтобы вы говорили на какую-то другую тему? Нельзя делать замечание, что не нравится и не предлагать альтернативы, в границах, чего вы хотели бы и как. Понятно почему?)

Вот и дальше все выглядело так, что он со мной общался, потому что «я ему подхожу», я имею некоторый статус в ор-ии, где работаю, образованная, приличная и т.д., как он говорил, я – 9 из 10 по его меркам.

Я ему сразу сказала, когда были разговоры о возможных сложностях в отношениях, что, учитывая мой возраст, не знаю получится ли, но мне бы тоже хотелось иметь возможность попробовать родить ребенка. На что он ответил, что сейчас он не готов, но не исключает такой возможности.

В общем, к концу второго месяца он уже не и говорил и о возможности нашего совместного проживания (раньше говорил, хотя я и не спрашивала, у него большое «решето» очень много с помощью меня рефлексировал (за это тоже как-то обидно)).

(Автору обидно, что ее использовали. Но если это было так, ее задачей было выдвинуть встречные условия. Например: принеси еды, если хочешь чтобы мы проводили время у меня с комфортом, если мало денег на еду, купи хотя бы что-то и помоги готовить. Не надо бояться корректных предложений, особенно в форме вежливых просьб, когда вас раздражает перекос вложений. Конечно, можно и просто отказаться от такого партнера, но в ситуации автора молча выгнать мужчину, который в кои то веки понравился, не самый экологичный ход. Лучше предложить ему конкретные дела, которые автору понравились бы. Ошибка автора – думать, что если перевкладываться, ее СЗ вырастет. Нет, перевложения это сливы, они уменьшают фигуру, кроме того перевложения растят ее раздражение и она косячит, долбая героя и шипя на него, вместо того, чтобы вежливо предложить не вести себя как барин в гостях. После косяков СЗ героя растет и ей трудней с ним расстаться, несмотря на свое недовольство, а точнее благодаря ему, как ни парадоксально. Кто сформулирует этот парадокс коротко?)

Вообще А. акцентирует на том, что девушки неадекватно относятся к его детям от прошлого брака и типа это основная причина, почему у него ничего не получается. Я не вижу в этом проблемы, наоборот, отношусь с уважением. А вот к тому, что он мне рассказывает постоянно о своих секс-похождениях и и постоянно акцентирует на этом, у меня создалось впечатление, что он меня именно в этой сфере хочет прогнуть, чтобы я принимала это как должное. При этом заявляет, что у нас схожие семейные ценности, вроде я росла в полной семье и родители до сих пор вместе, и для меня этот момент важен.

(Можно сказать, что неприятно слушать про секс с другими женщинами. Это в КП в случае автора. В каком случае не в КП?)

В итоге, он рассказывал про бывшую сравнивая это как выбор между «секс и блинчики по утрам» и «его дети», я сказала, что не собираюсь быть «блинчиками с сексом». Дальше мы съездили на выходные на отдых, где все было хорошо, по крайней мере с мой стороны, я вела себя как ангел. А дальше, когда вернулись домой ко мне, она показывал видео на телефоне я увидела входящее сообщение «сердечки», о чем спросила, он ответил, что ревновать вообще не стоит, типа можно было и сделать вид, что я не заметила (а такого, как я понимаю весьма много, меня очень триггерит на возможность измены), что теперь он «вообще должен общаться только с мамой?», потом сказал, что думал, что когда купит квартиру и я буду приезжать к нему в гости. Я ответила, что это сомнительная перспектива (то есть серьезнее этого ничего не будет). Он спросил, как ты хочешь? – я промолчала.

(Можно было сказать, что хотелось бы более серьезных отношений, но если у него нет желания и флирт с другими, то ничего не надо. В данном случае это не щипцы. Не надо бояться отказа, когда ваши шаги в КП. Почему такой шаг в КП? Ну или где-то рядом, так как мы не знаем всех деталей общения)

На следующий день я написала, что обдумала все то, о чем мы общались последние несколько дней и понимаю, что смысла нет (я подразумевала расставание, но он ответил, что давай сделаем паузу и мы могли бы быть хорошей парой).

(Лучше конкретней формулировать, чтобы не подвешивать себя на крючке из своего же косяка. Надо было сказать, что видите его ситуацию: он живет с мамой, у него двое детей, он не готов к развитию отношений, поэтому приняли решение расстаться. Лучше говорить честно, за исключением случаев, когда ваша честность – щипцы и слив. Но в данном случае нет. Понятно почему?)

И вот, мы уже неделю не общаемся. Я понимаю, что эти отношения ни к чему не приведут, даже если он напишет.

(Да, и поэтому в догонку писать ничего не надо. Несмотря на все ошибки, которые я отметила, в целом герою понятна его СЗ и очевидно, что все шаги – за ним. Поэтому ничего делать не надо. Надо убрать с него фокус, заниматься имиджем и общением с другими мужчинами)

И я не знаю, что со мной не так, почему так происходит, что я очень удобная девушка для комфортного досуга (готовка еды, уютная обстановка, в целом, комфорт максимальный), но неужели не гожусь на что-то большее?

(Комфорт это очень хорошо, не надо его винить в своих сливах. Вы сами решаете предоставлять ли комфорт, дать ли его авансом, а потом отобрать, выдвинуть условия пользования вашим комфортом или поступить как-то еще. Комфорт – это козырь. Хотя автор может преувеличивать комфорт. Может быть неплохо было бы стать еще более комфортной, то есть ласковой, уютной, милой, но намного четче и конкретней формулировать, чего хочется самой. Одно другому совсем не противоречит, просто четкие формулировки должны быть достаточно вежливыми, но ясными)

До этого у меня были парни, как я считаю, онегины, которые также с благодарностью воспринимали весь мой комфорт, но ничего хорошего из этого не получалось.