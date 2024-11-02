Мнение: Великая банкоматная держава, огромный Сбер и разорительный «Честный знак»

1. В мире более 200 стран. Россия впереди — мы занимаем 6 место в мире по числу банкоматов на душу населения, опережая по этому показателю, например, США (ссылка).



По данным 2021 года у нас 165 банкоматов на каждые 100 тысяч человек — сейчас уже, вероятно, больше. Из сколько-нибудь крупных стран впереди нас только Южная Корея и Канада.

При этом банкоматы — уже прошлый век. За последние 5 лет народ порядком отвык от наличных — доля безналичных платежей в прошлом году превысила 83%. А если нет наличных, то и банкоматы без надобности — всё остальное можно сделать через смартфон. Жаль, что нет такого же рейтинга стран, но по банковским приложениям. Полагаю, и тут мы были бы впереди.

2. Сбер вот-вот станет крупнейшим банком мира по числу транзакций. Цитирую (ссылка 1, ссылка 2):





Сбер занял второе место в мире по количеству обработанных транзакций за 2023 год с долей в 9,1%. К такому выводу пришли составители рейтинга издания в сфере платежных систем Nilson Report. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Как показал рейтинг Nilson Report, по итогам 2023 года Сбер всего на 1 процентный пункт уступил мировому лидеру — американскому конгломерату JPMorgan Chase.

Аналитики отметили, что за прошедший год Сбер показал наиболее динамичный рост и значительно сократил разрыв с мировым лидером.

Третью и четвертую строчки заняли Worldpay и Fiserv.

По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, компания постоянно развивает свои сервисы, чтобы соответствовать любым запросам людей.

«Мы гордимся, что благодаря нашим клиентам стали одним из лидеров на мировом рынке эквайринга. В прошлом году они расплатились с помощью сервисов Сбера больше 47 млрд раз. Мы продолжим развивать свои технологии, чтобы людям было удобно и безопасно пользоваться самыми лучшими сервисами и услугами в мире», — заявил глава Сбера.

3. Внедрение системы Честный Знак, в рамках которой теперь полагается маркировать всю продаваемую в России одежду, идёт с предсказуемым скрипом. Или, точнее со скрежетом — с зубовным скрежетом представителей малого бизнеса, которым насильственная автоматизация обходится очень дорого.

Вообще, все эти модные учётные программы — ГИИС ДМДК, Честный знак, ЕГАИС Лес и так далее — нанесли малому бизнесу в России огромный ущерб. Особенно грустно, что государство сделало это не осознанно, из ненависти к предпринимателям, а случайно, из-за беспечности и неуклюжести ответственных.

Цитирую рассказ предпринимательницы, у которой Честный знак выпил несколько стаканов крови (ссылка):

Честно признаюсь, маркировка остатков – это ещё то приключение.

Нервы при прохождении маркировки были на пределе. Каждая карточка заполнялась вручную. Работать приходилось до 3-4 часов ночи, поэтому на работу я не выходила. Дома товар был рассортирован кучками. Брюки из хлопка, брюки из синтетических нитей…

Каждый предмет описывала согласно поисковику ТН ВЭД (ссылка). Отличное занятие для любителя шарад.

Когда в конкретном ответе сомневалась, находила самый распространённый код из выбранных и искала совпадения названия, состава… с чужими вариантами уже прошедшими модерацию.

Обращаться в поддержку Честного знака в большинстве случаев было бесполезно.

Насколько поняла, звонки обрабатывают не профильные специалисты, а секретари, которые просто фиксируют проблему. <…>

Каково было мое удивление, когда часть футболок модерацию прошла, а 20 аналогичных футболок модерацию не прошли.

О деньгах, которые я вложила в товар, можно было просто забыть, так как с 15 сентября продажа товара без маркировки запрещена, и если до 30 сентября кто–то не успел заказать марки, то, после 1 октября это сделать уже невозможно, а после 1 ноября, даже хранение немаркированных остатков в магазинах и на складах запрещено.

И вот тут по горячей линии я попала на парня, который сначала хотел быстро закрыть тему, а потом, поняв, что посоветовать что-​то придётся, объяснил мне, что главное оплатить и скачать коды карточек, тогда можно будет профильному специалисту их подкорректировать.

Эти карточки обрабатываются уже дней 10 – если не больше, что будет дальше – ​неизвестно. <…>

По факту, пока, вся затея с Честным знаком – это огромная кормушка большого количества людей.

– За описание товара с небольшого магазинчика брали минимум 10 тысяч рублей (со слов ИП).

– За печать марок на термонаклейку – если пришёл со своими кодами –​ то 30 рублей за одну штуку, если товар помогали маркировать, то минимум 10 рублей.

Поспорю с предпринимательницей. Как сказал классик, «это хуже, чем преступление, это ошибка». Если бы речь была о кормушке, проблем бы не было — отдал паразиту 50-500 тысяч рублей, в зависимости от размера твоего магазина футболок, и забыл. Беда как раз в том, что все эти кривые и забагованные ритуалы с маркировкой заставили выполнять самих предпринимателей, и потратили они в итоге неизмеримо больше денег и нервов, чем пришлось бы отдать в виде взятки.

Корень проблемы — непонимание государством архиважного факта. Любое принудительное подключение бизнеса к компьютерным системам — это очень больно и очень дорого для предпринимателей, так как обеспечить нормальный интерфейс и нормальную техподдержку государство в общем случае неспособно.