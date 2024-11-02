 

Бельгия и Франция объединили усилия в расследовании против Telegram

02.11.2024, 19:45, Разное
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Федеральная прокуратура Бельгии присоединилась к Франции в расследовании деятельности мессенджера Telegram. Две страны образовали совместную следственную группу, расширяющую возможности обмена информацией и координации действий.

С 2020 года бельгийская прокуратура пристально следит за Telegram из-за его популярности среди преступных группировок. Представитель прокуратуры Эрик Вандерсипт отметил, что практически во всех расследованиях фигурирует Telegram.

Общая ответственность за надзор за платформами в Евросоюзе возложена на Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций. Однако ранее в РИА Новости представитель института заявил об отсутствии данных о нарушениях Telegram общеевропейских правил для социальных сетей.

После задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова в конце августа мессенджер начал сотрудничать с правоохранительными органами разных стран в расследовании киберпреступлений, рассказал Le Figaro.


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