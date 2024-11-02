 

AnTuTu составил рейтинг лидеров среди смартфонов с лучшим соотношением цены и качества

02.11.2024, 19:45, Разное
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В октябрьском рейтинге AnTuTu, определяющем лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и производительности, представлены устройства в различных ценовых категориях.

В сегменте до 999 юаней первенство взял ZTE Yuanhang 41 с процессором Unisoc T760.

Диапазон до 1999 юаней возглавили Redmi Turbo 3 и iQOO Z9 Turbo, оснащенные чипсетом Snapdragon 8s Gen 3.

Среди устройств стоимостью до 2999 юаней отличились Redmi K70 Ultra, iQOO Z9 Turbo+ и iQOO Neo9S Pro с процессором Dimensity 9300+.

В категории до 3999 юаней лидирующую позицию занял iQOO 13 с чипсетом Snapdragon 8 Elite.

В сегменте свыше 3999 юаней лидерами стали Oppo Find X8, Vivo X200 и Honor Magic7, оборудованные Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite соответственно.


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