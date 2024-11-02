Россиянам будут возвращать «пивной вычет»

Для поддержки отечественных производителей, столкнувшихся с резким падением спроса на хмельные напитки после окончания летнего сезона и в связи с ростом цен, правительство решило стимулировать потребителей. По предложению Минпромторга в РФ будет запущена федеральная программа «Пивной вычет», предусматривающая возврат гражданам до 13% от суммы, потраченной на покупку пенного напитка.

«Каждый работающий россиянин сможет вернуть до 15 тысяч рублей в год при условии регулярного употребления отечественного пива и предъявления чеков. Безалкогольное пиво под программу не подпадает, так как это не пиво совсем», – уточнил замминистра торговли Алексей Бочкарёв.

Для получения вычета гражданам необходимо сохранять чеки и загружать их в специальное приложение «АлкоНалог». При этом система автоматически отслеживает равномерность потребления: если человек покупает слишком много пива в пятницу и совсем не берёт в понедельник, ему может быть отказано в вычете из-за «потребления, создающего угрозу здоровью».

В Минпромторге дополнительно разработали программу лояльности: за каждые 100 литров приобретённого пива потребителю начисляется один бонусный литр. Накопленные бонусы можно обменять на походы к врачу или препараты от похмелья.

Для более масштабного информирования населения о нововведении в регионах планируют открыть специализированные МФЦ «Моё пиво», где граждане могут получить консультацию по оформлению вычета и пройти бесплатную дегустацию.

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