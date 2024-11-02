Алсу сыграла эпизодическую роль в сериале и появилась на красной дорожке

Певица Алсу посетила премьерный показ сериала “Дайте шоу”, который стал одним из ярких событий в российском шоу-бизнесе. В изысканном платье-жакете и элегантных туфлях, она очаровала своими образами на красной дорожке.

Певица позировала для фотографов и пообщалась с журналистами, поделившись реакцией своих родителей на ее возвращение к творчеству.