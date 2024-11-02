 

Прогноз Илона Маска: Марс к 2026 году, тотальное превосходство ИИ над человеком к 2028-му

02.11.2024, 15:50, Разное
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Илон Маск в беседе с Питером Диамандисом рассказал о своем видении перспектив искусственного интеллекта.

Маск считает, что уже в ближайшие два года ИИ уравняется с людьми по своим возможностям, а уже к 2029 году начнет значительно превосходить их. ИИ представляет собой серьезную экзистенциальную угрозу и требует внимательнейшего отношения, но вероятность того, что «все пойдет наперекосяк», по мнению Маска, не превышает 10-20 %.

Выступивший в роли эксперта Илон указал на демографический коллапс как на одну из самых насущных проблем человечества. Население Земли стареет, рождаемость практически повсеместно снижается. Связанные с этим серьезные проблемы могут обнаружить себя уже через несколько поколений. Маск ожидает, что уже к 2040 году число гуманоидных роботов превысит число людей на Земле.

Также наметилось изменение акцентов в энергетике – уже скоро самыми затратными направлениями в ней станут электрический транспорт и энергетика искусственного интеллекта. На фоне этого люди будут купаться в изобилии товаров и услуг, которые будут сравнительно доступными для большинства. Первые беспилотные корабли отправятся на Марс уже через 2 года. Пилотируемые полеты планируется начать через два года после первого беспилотного визита на Красную планету. А продвигаемые сейчас андроиды Optimus обеспечат Tesla капитализацию на уровне 25 триллионов американских долларов.

Источник &#8212 Future Investment Inititative Institute


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