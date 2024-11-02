 

Bloomberg: Samsung оказался северокорейской компанией

02.11.2024, 15:33, Разное
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Агентство Bloomberg опубликовало результаты расследования о реальном состоянии экономики КНДР. Выяснилось, что Пхеньян десятилетиями успешно обходил санкции коллективного Запада, маскируя свои компании под южнокорейские.

Журналистам удалось установить, что под контролем Северной Кореи находится Samsung Group – один из крупнейших в мире производителей бытовой электроники, микросхем и телекоммуникационного оборудования.

«Агенты КНДР подкупили южнокорейских чиновников и оформили все документы так, что штаб-квартира Samsung находится в городе Сувон. Но в реальности все производственные мощности и исследовательские центры располагаются в Пхеньяне», – пишет Bloomberg.

Согласно данным агентства, реальный ВВП КНДР выше официального как минимум в 60 раз – среднедушевой доход жителя Северной Кореи в год по паритету покупательной способности составляет порядка 100 тысяч долларов США, что делает страну одной из самых богатых в мире.

«Мы видим, как благодаря грамотной мистификации Пхеньян создал образ очень бедной страны, в то время как в реальности их жители богаче граждан США, Германии и Франции», – завершает свой обзор Bloomberg.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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