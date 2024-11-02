 

«Бог миловал» – Николай Басков ответил на вопрос об алиментах детям

02.11.2024, 14:45, Разное
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На недавнем мероприятии Николаю Баскову был задан провокационный вопрос о его предполагаемых алиментных обязательствах.

Российский шоу-бизнес в последнее время бурно обсуждает тему алиментов, отмечая частые попытки отцов уклониться или снизить их размер.

Однако Басков уклонился от прямого ответа, подчеркнув, что не вмешивается в личную жизнь других и призывает журналистов воздержаться от вторжения в семейные дела.

“Меня Бог миловал” – заявил певец, ссылаясь на отсутствие у него каких-либо алиментных обязательств. Тем не менее, стоит отметить, что вопрос Баскову был предсказуемым, учитывая, что общеизвестно о наличии у него семьи и детей.


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