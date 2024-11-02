 

Скончалась актриса из сериала “Слово пацана” Лидия Ильина

02.11.2024, 13:05, Разное
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Многие зрители запомнили ее как бабушку Ералаша из популярного сериала “Слово пацана”, где она смогла передать теплоту и мудрость, которые так полюбились публике. Ильина стала известна благодаря своим ролям бабушек в различных российских проектах. Ее обширная фильмография насчитывает около 70 работ, среди которых такие сериалы, как “Интерны”, “Ивановы-Ивановы”, “Полярный”, “Склифосовский”, “Чикатило” и “Кибердеревня”.

Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года. С ранних лет она проявляла интерес к искусству: сначала окончила музыкальную школу, а затем поступила на театрально-режиссерский факультет Музыкально-театрального училища имени Палантая в Йошкар-Оле. Однако ее путь к экрану оказался не таким простым. Первую значимую роль актриса сыграла только в 2006 году в сериале «Детективы», который выходил до 2019 года. Этот проект стал отправной точкой для ее дальнейшей карьеры.

В последние годы жизни здоровье Лидии ухудшилось. В июне врачи поставили ей диагноз рак, и после этого актриса практически не покидала свою постель. На днях она была госпитализирована в Люберецкую областную больницу с осложнениями. К сожалению, вчера ее сердце остановилось. Уход Лидии Ильиной стал большой утратой для ее поклонников и коллег по цеху.

Похороны актрисы состоятся на Люберецком кладбище, где близкие и поклонники смогут отдать дань уважения ее памяти. Лидия Ильина оставила после себя не только множество ярких ролей, но и теплые воспоминания о своих персонажах, которые продолжат жить в сердцах зрителей. Последней работой актрисы стала роль во втором сезоне сериала “Галя, у нас отмена”, который должен выйти в 2024 году.


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