 

Ирина Понаровская готовится выйти на сцену

02.11.2024, 13:05, Разное
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Несмотря на недавнюю трагедию в семье, певица Ирина Понаровская приняла решение не отменять свои концерты. Представительница артистки заявила, что выступления пойдут на пользу Ирине и помогут ей преодолеть горе.

Звезда девяностых тяжело переживала смерть единственного сына Энтони, но выбрала путь возвращения на сцену, который, по мнению её окружения, станет для неё терапевтическим. После похорон сына Понаровская с трудом держалась на ногах, однако её близкие верят, что концертная деятельность поможет ей справиться со своей болью и найти силы жить дальше.


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