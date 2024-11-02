 

Гигантские крысы со звуковыми жилетками станут ночным кошмаром контрабандистов

02.11.2024, 12:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Из некоммерческой организации APOPO в Танзании сообщили об успехе эксперимента с обучением местных гигантских крыс поиску контрабанды. Ранее здесь же создавали крыс-саперов, которые искали мины, а также крыс-детекторов, способных распознавать больных туберкулезом. Уникальный природный нюх и высокие интеллектуальные способности крыс позволяют применять их на равных с собаками в поиске различных веществ.

Хотя в названии гигантской сумчатой африканской крысы есть слово «гигантская», на самом деле ее длина не превышает 75 см, половина из которых приходится на хвост. Благодаря этому, а также цепким лапам, сумчатые крысы могут проникать в узкие места, такие как пустоты между упакованными контейнерами. Они могут изучать содержимое груза без необходимости его распаковки, что существенно ускоряет и упрощает досмотр.

Крыс учат искать запахи нелегальных продуктов из дикой природы. Например, запах слоновой кости и рога носорога, чешуи панголина и древесины африканского черного дерева. Параллельно их учат искать запахи, которые контрабандисты применяют для сокрытия запахов своего основного груза. Это, например, моющие средства с ароматизаторами и кофейные зерна. Задача крысы – обнаружить любой из этих запахов и просигнализировать об этом.

Предполагается, что обученные крысы получат жилеты со звуковой системой. Их научат тянуть за шнурок при обнаружении триггерного запаха, чтобы включить миниатюрную сирену и обозначить местонахождение контрабанды. Но авторы проекта куда больше надежд возлагают на эффект плацебо – внедрение новой системы контроля вынудит контрабандистов снизить свою активность из-за возросших рисков. Использование крыс дешевле, чем современных систем скрининга, поэтому их можно широко применять во многих развивающихся странах.Источник &#8212 Frontiers


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Пенсильвания и Мичиган продлят срок подсчёта голосов до 5 января 2025 года

02.11 / Ирина Понаровская готовится выйти на сцену

02.11 / Понаровская оказалась перед крайне тяжелым выбором после смерти сына

02.11 / Анатолий Вассерман победил суперкомпьютер в прятках

02.11 / Ким Кардашьян снялась обнаженной в образе аллигатора к Хеллоуину

02.11 / MNRAS: потепление на острове Ла-Пальма превысило предсказанные значения

02.11 / Перенесший рак Кушанашвили рассказал, о чем сожалеет

02.11 / Милош Бикович рассказал о трудностях своего отцовства

02.11 / Иноагент Кашин стал первым блогером, кто зарегистрировал свой Telegram-канал в Роскомнадзоре

02.11 / На Taкepа Kapлcoна напал “дeмoн”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика