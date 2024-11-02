Гигантские крысы со звуковыми жилетками станут ночным кошмаром контрабандистов

Из некоммерческой организации APOPO в Танзании сообщили об успехе эксперимента с обучением местных гигантских крыс поиску контрабанды. Ранее здесь же создавали крыс-саперов, которые искали мины, а также крыс-детекторов, способных распознавать больных туберкулезом. Уникальный природный нюх и высокие интеллектуальные способности крыс позволяют применять их на равных с собаками в поиске различных веществ.

Хотя в названии гигантской сумчатой африканской крысы есть слово «гигантская», на самом деле ее длина не превышает 75 см, половина из которых приходится на хвост. Благодаря этому, а также цепким лапам, сумчатые крысы могут проникать в узкие места, такие как пустоты между упакованными контейнерами. Они могут изучать содержимое груза без необходимости его распаковки, что существенно ускоряет и упрощает досмотр.

Крыс учат искать запахи нелегальных продуктов из дикой природы. Например, запах слоновой кости и рога носорога, чешуи панголина и древесины африканского черного дерева. Параллельно их учат искать запахи, которые контрабандисты применяют для сокрытия запахов своего основного груза. Это, например, моющие средства с ароматизаторами и кофейные зерна. Задача крысы – обнаружить любой из этих запахов и просигнализировать об этом.

Предполагается, что обученные крысы получат жилеты со звуковой системой. Их научат тянуть за шнурок при обнаружении триггерного запаха, чтобы включить миниатюрную сирену и обозначить местонахождение контрабанды. Но авторы проекта куда больше надежд возлагают на эффект плацебо – внедрение новой системы контроля вынудит контрабандистов снизить свою активность из-за возросших рисков. Использование крыс дешевле, чем современных систем скрининга, поэтому их можно широко применять во многих развивающихся странах.Источник — Frontiers