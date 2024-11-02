Анатолий Вассерман победил суперкомпьютер в прятках

Противостояние Анатолия Вассермана и суперкомпьютера закончилось победой известного эрудита. На этот раз соперники состязались не в шахматах или интеллектуальных викторинах, а сыграли в прятки.

Матч проходил в специально оборудованном помещении, где суперкомпьютер использовал ИИ-алгоритмы для поиска Вассермана. Машина сканировала пространство, анализируя каждый уголок и используя тепловизоры, чтобы обнаружить спрятавшегося эрудита. Однако Вассерман, обладая уникальным опытом и смекалкой, нашёл укромное место на стыке измерений и оставался незамеченным в течение нескольких часов.

Когда время игры подошло к концу, машина объявила, что не смогла найти Вассермана. Во втором туре эрудит закрепил успех, без труда найдя суперкомпьютер в здании МГУ имени Ломоносова.

В ближайшее время Вассерман намерен продолжить свои эксперименты с ИИ и бросить ему вызов в таких играх как «Казаки-разбойники» и «Классики».

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