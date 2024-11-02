 

Анатолий Вассерман победил суперкомпьютер в прятках

02.11.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Противостояние Анатолия Вассермана и суперкомпьютера закончилось победой известного эрудита. На этот раз соперники состязались не в шахматах или интеллектуальных викторинах, а сыграли в прятки.

Матч проходил в специально оборудованном помещении, где суперкомпьютер использовал ИИ-алгоритмы для поиска Вассермана. Машина сканировала пространство, анализируя каждый уголок и используя тепловизоры, чтобы обнаружить спрятавшегося эрудита. Однако Вассерман, обладая уникальным опытом и смекалкой, нашёл укромное место на стыке измерений и оставался незамеченным в течение нескольких часов.

Когда время игры подошло к концу, машина объявила, что не смогла найти Вассермана. Во втором туре эрудит закрепил успех, без труда найдя суперкомпьютер в здании МГУ имени Ломоносова. 

В ближайшее время Вассерман намерен продолжить свои эксперименты с ИИ и бросить ему вызов в таких играх как «Казаки-разбойники» и «Классики».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Ким Кардашьян снялась обнаженной в образе аллигатора к Хеллоуину

02.11 / MNRAS: потепление на острове Ла-Пальма превысило предсказанные значения

02.11 / Перенесший рак Кушанашвили рассказал, о чем сожалеет

02.11 / Милош Бикович рассказал о трудностях своего отцовства

02.11 / Иноагент Кашин стал первым блогером, кто зарегистрировал свой Telegram-канал в Роскомнадзоре

02.11 / На Taкepа Kapлcoна напал “дeмoн”

02.11 / Мнение «аналитика»: О пакетном решении… Байден-Харрис сливают Украину?

02.11 / У принца Гарри открылись глаза на скверный характер Меган Маркл

01.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Израиль просит помочь

01.11 / Мнение: Нейросети лишают женщин работы, эпоха ИИ-мошенничества и робот для перекладывания вещей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика