Ким Кардашьян снялась обнаженной в образе аллигатора к Хеллоуину

44-летняя знаменитость повторила культовый образ из триллера “Альбино Аллигатор” 1996 года. Для этого Кардашьян снялась в обнаженном виде, а ее тело было покрыто искусственной белой чешуей. Визажист Алексис Стоун мастерски выполнил грим, имитируя рептилию. Образ дополняли накладные ногти и зеленые контактные линзы.

Ранее в октябре Кардашьян также приняла участие в рекламной кампании помады, демонстрируя нижнее белье в сочетании с ночным комбинезоном и шелковой накидкой.