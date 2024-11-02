Иноагент Кашин стал первым блогером, кто зарегистрировал свой Telegram-канал в Роскомнадзоре

Олег Кашин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в своём Telegram-канале «удостоверение блогера», выданное 1 ноября 2024 года Роскомнадзором.

Согласно документу, журналист стал первым «владельцем страницы в социальных сетях и мессенджерах», который успешно прошёл регистрацию и попал в «реестр блогеров».

– Я, будучи природным русским человеком, всегда старался соблюдать закон. Поэтому нужные документы я направил в РКН точно в срок. Чтобы у либеральной общественности не было вопросов, скажу сразу – одобрение МИ-6 я получил, – написал Кашин.

Официальный представитель Роскомнадзора Елена Прохорова подтвердила подлинность опубликованного удостоверения и призвала других владельцев каналов последовать примеру иноагента – кроме Кашина никто из блогеров пока не передал в ведомство данные о себе.

– Несмотря на чёткие и понятные требования законодательства, только данный гражданин предоставил весь пакет документов. Остальные либо проигнорировали данную норму, либо прислали вместо себя каких-то пенсионеров. Прошу всех блогеров последовать примеру иноагента Кашина и пройти регистрацию, – сказала пресс-секретарь ведомства журналистам.

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