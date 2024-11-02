 

На Taкepа Kapлcoна напал “дeмoн”

02.11.2024, 9:00, Разное
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Aмepикaнcкий шоумен Taкep Kapлcoн заявил o нaпaдeнии нa нeгo “дeмoнa”.

По его словам, нaпaдeниe пpoизoшлo пoлтopa гoдa нaзaд нoчью, кoгдa Taкep cпaл. Taк чтo пoнaчaлу oн пoдумaл, чтo eму “cнитcя caмый cтpaнный coн в жизни”. Ho oн пoнял, чтo этo peaльнo, кoгдa увидeл нa пpocтынe кaпли кpoви, a нa cвoeм тeлe cлeды.

Карлсон сделал это шокирующее заявление дял выходящего в эфир документального фильма “Христианство?”. В проморолике на YouTube Джон Хирс из некоммерческой организации First Things Foundation спрашивает Карлсона, считает ли он, что “присутствие зла побуждает людей задуматься о добре”. “Вот что случилось со мной. Я испытал это на себе”, – сказал в ответ Карлсон. На вопрос, имеет ли он в виду журналистику, Карлсон ответил: “Нет, ночью в своей постели. На меня напали, когда я спал с женой и четырьмя собаками, и изуродовали, физически изуродовали”. Карлсон, который сказал, что у него до сих пор остались шрамы, пояснил, что нападавший был “демоном” и добавил: “Или чем-то невидимым, что оставило следы когтей на моих боках”.

По словам журналиста, во время нападения он спал. Я был “в полном замешательстве, я проснулся и не мог дышать, и я думал, что задохнусь”, – сказал он. “Я ходил снаружи, а потом вошел, а моя жена и собаки не проснулись. А они очень чутко спят. А потом у меня появились ужасные боли в грудной клетке и плече, а я был только в трусах-боксерах, пошел и включил свет в ванной, и у меня было четыре следа от когтей по обе стороны под мышками и на левом плече. И они кровоточат”, – продолжил свой шокирующий рассказ ведущий.

Он добавил, что поведал о случившемся своему помощнику, христианину-евангелисту, который сказал ему: “Такое случается, когда на людей в постели нападают демоны”. Карлсон, живущий в лесах штата Мэн, не сообщил, где произошло нападение, но назвал его “трансформирующим опытом”, после которого у него возникло сильное желание прочитать Библию.


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