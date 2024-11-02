 

У принца Гарри открылись глаза на скверный характер Меган Маркл

02.11.2024, 3:40, Новости дня
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Несмотря на попытки супругов представить это как часть новой пиар-стратегии, друзья и знакомые утверждают, что между ними царит напряженность. За последние десять лет жизнь Гарри кардинально изменилась. С момента его свадьбы с Меган многие ожидали, что это будет счастливый союз, однако реальность оказалась куда более сложной.

С самого начала их отношений Меган продемонстрировала, что не намерена следовать традиционным правилам королевской семьи. Несмотря на предостережения отца, брата и даже деда, принца Филиппа, Гарри оказался под влиянием своей супруги. Она убедила его, что знает, как им лучше жить, и он с готовностью согласился.

Спустя шесть лет совместной жизни принц начал осознавать, что его мечты о будущем не сбываются. Он оказался в чужой стране, где так и не смог найти близких друзей и единомышленников. Гарри лишился возможности заниматься любимым делом — работой на благо королевской семьи. Вместо этого ему приходится посещать светские мероприятия в Голливуде, которые нравятся Меган, но не приносят ему радости.

Недавние комментарии инсайдеров издания In Touch Weekly указывают на то, что Гарри наконец понял: его представления о жизни были слишком оптимистичными. Меган уверяла его, что в США они будут счастливы и состоятельны, но реальность оказалась совсем иной. “Они надеялись получить лучшее из обоих миров, но это было невозможно”, — отмечает источник.


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