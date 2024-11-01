Рупор кремлевской пропаганды: Неизменно мощно поддерживали российскую армию

Ким Чен Ын с самого начала СВО дал указание на мощную поддержку России, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на переговорах с Лавровым:

"С самого начала спецоперации уважаемый товарищ председатель государственных дел [КНДР] Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне".

На фронте северные корейцы пока не отмечались, несмотря на многочисленные вбросы по этому поводу.

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