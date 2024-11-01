Семейную ипотеку будут выдавать только гражданам, которые успешно сдадут экзамен по патриотизму

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление «О льготных ипотечных программах и других программах обеспечения граждан доступным жильем». Согласно документу, с 1 ноября 2024 года для приобретения недвижимости по «Семейной ипотеке» россиянам придётся сдать экзамен по патриотизму.

«Ежегодно из бюджета выделаются сотни миллиардов рублей, которые помогают гражданам стать владельцами квартир на льготных условиях. Однако среди них есть те, кто берёт деньги у государства, при этом выступает против нашей страны», – считает глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Сдать экзамен по патриотизму можно будет в одном из специализированных центров, которые начнут работу во всех регионах России с 1 ноября. В испытание включат 50 вопросов по отечественной истории, философии, литературе, а также попросят дать оценки внешней и внутренней политике государства за последние годы.

«Уже через несколько дней начнёт работу портал «Экзаменпопатриотизму.рф», на котором можно будет ознакомиться с тестовыми версиями и рекомендованными для изучения материалами. Уверен, что у нормальных людей проблем не будет, а вот отъявленные русофобы точно провалятся», – высказался глава департамента по скорингу граждан Минцифры Иван Гайдулян.

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