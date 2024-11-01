 

Семейную ипотеку будут выдавать только гражданам, которые успешно сдадут экзамен по патриотизму

01.11.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление «О льготных ипотечных программах и других программах обеспечения граждан доступным жильем». Согласно документу, с 1 ноября 2024 года для приобретения недвижимости по «Семейной ипотеке» россиянам придётся сдать экзамен по патриотизму.

«Ежегодно из бюджета выделаются сотни миллиардов рублей, которые помогают гражданам стать владельцами квартир на льготных условиях. Однако среди них есть те, кто берёт деньги у государства, при этом выступает против нашей страны», – считает глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Сдать экзамен по патриотизму можно будет в одном из специализированных центров, которые начнут работу во всех регионах России с 1 ноября. В испытание включат 50 вопросов по отечественной истории, философии, литературе, а также попросят дать оценки внешней и внутренней политике государства за последние годы.

«Уже через несколько дней начнёт работу портал «Экзаменпопатриотизму.рф», на котором можно будет ознакомиться с тестовыми версиями и рекомендованными для изучения материалами. Уверен, что у нормальных людей проблем не будет, а вот отъявленные русофобы точно провалятся», – высказался глава департамента по скорингу граждан Минцифры Иван Гайдулян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Элегантно, модно и не совсем обычно: ключевые тенденции маникюра на ноябрь 2024-го

01.11 / Джинсовая рубашка и свитер – самый модный дуэт осени: как их стильно миксовать в сезон

01.11 / Врач Вялов: воспаление кишечника чревато смертельными болезнями

01.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Как правильно голосовать за Харрис

01.11 / Мнение: Письмо: “Контрольный – в сердце”

01.11 / Компания Apple отчиталась о росте выручки до $95 млрд

01.11 / Чепа: Польша строит укрепления на границе с РФ из-за нелегалов

01.11 / Кардиолог Байдина рассказала о появлении «осенней гипертонии»

01.11 / Мнение: Родинка на левой руке, клеточные импланты против диабета, два языка и Альцгеймер

01.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Бездокументное подтверждение статуса участника СВО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика