Мнение: Родинка на левой руке, клеточные импланты против диабета, два языка и Альцгеймер

1. Новая теория заговора распространяется в англоязычных соцсетях. Seoded пишет (ссылка):



Говорят, эта родинка на левой руке есть почти у всех (у меня есть). Что доказывает, что мы все — родня. Или это порт для связи с космосом.

Есть ли у вас такая?

2. Учёные обещают прорыв в лечении диабета (ссылка):



По оценке Всемирной организации здравоохранения, с диабетом первого и второго типа живут около 500 млн человек. Они могут держать болезнь под контролем с помощью введения инсулина, который не вырабатывается организмом вообще или в нужном количестве из-за нарушений функции бета-клеток поджелудочной железы. Поскольку распространенность диабета очень высока, ученые по всему миру разрабатывают системы для повышения качества жизни диабетиков.

Например, уже созданы инсулиновые помпы, которые обеспечивают непрерывное введение инсулина. Такие помпы можно назвать искусственной поджелудочной железой, однако за устройством все равно нужен постоянный контроль. Наиболее совершенная версия искусственной поджелудочной железы представляет собой клеточный имплант, который вводится в организм пациента для самостоятельной работы в долгосрочной перспективе.

Прорыв в этом направлении совершили ученые из биотехнологической компании Sernova, которые разработали технологию Cell Pouch System. Согласно результатам клинических исследований, клеточный имплант на годы избавил диабетиков от введения инсулина, пишет New Atlas.

Имплант содержит инсулин-продуцирующие клетки. Его вводят подкожно в область брюшной полости. За счет пористой структуры кровеносные сосуды успешно образуют вокруг импланта биосовместимую тканевую среду, обеспечивая долгосрочное выживание и функциональность клеток.

Cell Pouch System ввели первым шести добровольцам с диабетом первого типа в возрасте от 18 до 65 лет. У каждого ранее был минимум один случай тяжелой гипогликемии.

На данных момент все шесть человек уже более четырех лет не используют инсулин для контроля болезни, а полностью полагаются на работу импланта. Лабораторные показатели крови соответствуют норме здорового человека.

«Это первое доказательство функциональности клеточного импланта в долгосрочной перспективе», — заявили авторы.

Звучит, как видите, бодро, однако есть нюанс. Читатели пишут, что для нормальной работы имплантов надо отключать иммунитет. Если иммунитет и так подавлен в процессе лечения других болезней, да, проблемы нет. А вот если у пациента с иммунитетом всё в порядке, то ещё непонятно, что хуже: жить с диабетом, или жить без иммунитета.

Впрочем, я полагаю, что в обозримой перспективе учёные научатся иммунитет настраивать — примерно так, как замки в шкафчиках в раздевалках настраивают на определённые ключи. Тогда иммунитету можно будет просто указать, чтобы он вон те пересаженные клетки не трогал, и всё будет в порядке.

3. А вот про методы борьбы с болезнью Альцгеймера. Тут не обязательно пользоваться современными медицинскими технологиями – могут помочь обычные грамматика и словарь иностранного языка (ссылка):

Знание двух языков задерживает болезнь Альцгеймера на пять лет.

К такому выводу пришли ученые из Канады после исследования областей головного мозга билингвов и людей, которые владеют только одним языком. Теперь они называют билингвизм одним из способов поддержания когнитивной функции и здоровья головного мозга в пожилом возрасте.

Некоторые исследования уже связывали билингвизм с преимуществами для здоровья мозга пожилых людей, поэтому в новой работе команда из Университета Конкордии решила подробно оценить навык двуязычия для здоровых людей и пациентов на разных стадиях когнитивного спада, включая все стадии болезни Альцгеймера. Ученые использовали визуализацию мозга, чтобы проследить влияние на гиппокамп — область головного мозга, которая отвечает за память и обучение.

Оказалось, что объем гиппокампа билингвов значительно больше и языковые навыки помогают отсрочить развитие болезни примерно на пять лет.

Затем они сравнили состояние гиппокампа при когнитивных нарушениях. При легком когнитивном спаде и при диагностированной болезни Альцгеймера отмечены признаки атрофии гиппокампа, однако у билингвов не было никаких подобных изменений на протяжении всех стадий развития болезни Альцгеймера.

Но, опять-таки, есть подвох. Как я понимаю, учить язык на пенсии уже поздно — положительный эффект наблюдается на пациентах, которые знают два языка с детства. Впрочем, как и в предыдущем случае, я могу ошибаться: у меня не хватает фоновых знаний, чтобы прочесть источники и досконально во всём разобраться.