 

Рупор кремлевской пропаганды: Бездокументное подтверждение статуса участника СВО

01.11.2024, 17:55, Разное
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Бездокументное подтверждение статуса участника СВО

С 1 ноября в России введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО (https://t.me/mod_russia/45215?single)

С 1 ноября во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника специальной военной операции.

Также стало возможным заказать справку через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде.

Ранее, участники спецоперации для подтверждения статуса были вынуждены оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов, то теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах Российской Федерации.

Важно, что помимо самого военнослужащего оформить и получить справку, и все полагающиеся меры социальной поддержки, смогут и члены его семьи.

В регионах страны получить справку можно в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в военных комиссариатах.

В частности, в Москве оформить данный документ можно в Военно-социальном центре Минобороны России (https://sc.mil.ru/vsc.htm), в котором дополнительно создан специальный отдел, который будет адресно разбирать все возникающие вопросы, и позволит в оперативном режиме подтвердить в воинской части или федеральном органе исполнительной власти необходимые сведения и запросить документы, подтверждающие участие в выполнении задач в зоне СВО.

Кроме того, оформить справку участника спецоперации можно будет и в филиалах государственного фонда «Защитники Отечества».

Единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО на всей территории Российской Федерации.

https://t.me/mod_russia – цинк

Хорошая инициатива с точки зрения борьбы с вездесущей бюрократией.
Также будет важно отсекать в ее рамках различных мошенников, которые пытаются незаконно получить статус участника СВО.

Источник: Colonel Cassad


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