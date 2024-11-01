Мнение: Письмо: “Быть легкой как Белоснежка, а не замороченной как Рапа”

В первом письме этого автора мы видели описания влюбленного героя.

А теперь рассмотрим, почему все описанное окажется миражом.

marienic

…….

И начался разговор вперемешку с прелюдией.

Вернее он начал оправдываться. Что со времени предательства стал отшельником, что у него есть друг, такой же контуженный как он, и они друг друга удерживают «от всех этих любовных страданий». Что он мечтал о любви как о настоящей близости, о духовных отношениях, всегда хотел, чтобы любовь родилась из дружбы, и такие отношения именно со мной. И он очень боится это потерять и что секс всегда всё портит. Просил «давай не будем спешить». Но он мол не железный и ему тяжело устоять рядом со мной. И сейчас он разрывается между нашей дружбой и желанием. Что он не хочет чтобы мне было больно. На этом месте я ощутила физически, что значит точно нет у него любви и мне нужно изо всех сил скрывать мою. Я сказала, что тоже всегда мечтала о любви из дружбы, и мне тоже страшно от того, что я стала хотеть его как мужчину. Что я согласна, что не стоит никуда спешить. Ничего не сказала о любви. А ведь надо было?

(О любви надо было говорить, когда мужчина говорил о том, как счастлив с ней, когда он щедро тратил деньги. КП для ваших слов о любви не только слова партнера о любви, но и любое признание вашей высокой значимости, в чем бы оно ни выражалось, в поступках, в словах, в явном расположении к вам. Но КП закрыто в момент, когда вам говорят, что ничего не может быть, по любой причине, будь это ария жука или печальные обстоятельства. Понятно, почему нет КП в такой момент? И что будет, если делать такой шаг – признаваться в любви, мимо КП?)

Мы всю ночь были вместе. Всё как-то со страсти перешло в нежность. Эрекции полноценной не было. Может все эти разговоры ее задавили или ее и вовсе не было. Но это не имело тогда для меня значения. Для меня упоительной была нежность.

(Странно, что автор отказывала мужчине раньше, когда он уговаривал, а теперь, когда он просил ее не спешить с сексом и объяснял, что не готов к отношениям, она педалировала близость? Почему так вышло у нее?)

И я прочно закрепила на своей голове короны Спасательницы и Сокровища, а на нем колпачок бедняши. Волчонок мой.

Тогда я была счастлива, что мы хотя бы поговорили обо всем, и надеялась, что когда-нибудь мы будем вместе во всех смыслах. В аэропорту перед вылетом домой он снова спросил: «Так может всё-таки во Францию? Не хочу с тобой расставаться». Я улыбнулась, сказала, что при всем желании не могу (дура). В самолёте он просил никому не рассказывать о том, что он мне о себе рассказал. Сказал, что доверяет мне, как себе. И «давай, пожалуйста, не будем торопиться и оставим пока Брюссель в Брюсселе, хорошо?.»

(Он еще раз просит ее притормозить динамику и даже развернуть ее назад. Любая просьба партнера остановиться или вернуться назад в динамике – это красный свет! Или даже шлагбаум на ЖД. Надо остановиться, а лучше отступить назад. Иначе вы рискуете быть раздавленными поездом, то есть вашим же паровозом)

Мы вернулись домой. В аэропорту нас встретил его тот самый друг-отшельник Олег. Мы мило и весело пообщались втроем, они отвезли меня на вокзал. Мы разъехались по командировкам. Он написал смс минут через 20 после расставания, что уже соскучился по мне, что за эти дни привык быть со мной все время, что благодарит меня за то, что я есть в его жизни. И что его друг наговорил ему кучу комплиментов обо мне. Я тоже написала ему горячую благодарность за всю эту поездку и что очень скучаю. Что я и не знала, что бывает столько счастья. Он с головой ушел в дела, но звонил и писал много и часто, планировал нашу следующую поездку, звонил мне и спрашивал, поеду ли я с ним на фестиваль в Англию. А потом он уехал в командировку, взяв с собой Олега и Иру, и вдруг наступило затишье. Потом он позвонил снова, но контакт стал значительно реже.

(Она не вернулась на шаг назад, а продолжала шагать на месте, ожидая его шагов и побуждая его на сближение. Поэтому СЗ ее, нестабильная изначально, снизившаяся в момент их возвращения, снизилась еще больше. Опишите динамику ее СЗ с самого начала, если понимаете)

Я изводила себя догадками и решила вызвать его на допрос, т.е. на кофе. Мы говорили тепло и душевно, пока я не сказала, что чувствую перемены в его отношении и спросила, в чем причина. Это его разозлило, он сказал, что дружба это не обязательства звонить и писать каждый день и странно, если я этого не понимаю, когда он с головой в работе.

(Упавшая до 0 ее СЗ от допросов и обвинений опустилась ниже нуля. Для нее это стало полной неожиданностью. А его возмутило, почему все его просьбы “не спешить”, “притормозить”, “остаться друзьями” не имели никакого эффекта. Почему она восприняла такие просьбы как его кокетство?)

Сказал, что улетает на 3 месяца в Англию, что ему нужно поставить голову на место, что та ночь была ошибкой, и «всё это бросание вещичками», что торопиться с сексом всегда плохо, что секс без любви – это фу.

Я согласилась с ним, что все было ошибкой (хотя сама так не считала, и любовь у меня тоже была). И я так и не сказала ему об этом. И усердно делала вид, что тоже сожалею о близости. Сказал, что больше вообще не хочет отношений, что ему хватило женитьб и контузий. И он не верит в счастливую любовь. «Разве что у него ойкнет. Но ещё ни разу не ойкало». А ко мне он просто относился как к интересному собеседнику. И что просто когда узнал мою историю, то захотел мне помочь, вот и всё. С чем помочь и какую мою историю – я так и не поняла.

(Как бы больно и неожиданно это ни оказалось для автора, в момент этого разговора мужчина выразился резко и однозначно. Он ничего не хочет, о близости сожалеет, просит оставить его в покое. Однозначней выразиться нельзя)

Мы расстались и я была в отчаянии, что совсем потеряла его. Моя сестра знала все и убеждала меня, что я дура, что не сказала ему о любви. Я стала очень сожалеть об этом. Буквально сгорала от сожаления.

(Но наша автор вместо того, чтобы срочно дистанцироваться как просил ее мужчина, начинает жалеть, что не сделала еще пару больших шагов и не сказала о любви. Делать такие шаги в момент, когда вас твердо попросили отстать – не щипцы даже, а насилие человека клещами. Но в этом безумии автора поддерживает и сестра ее. Почему, как думаете?)

Я написала ему смс с предложением провести его на самолет. Потому что он не раз говорил, что мечтает, чтобы его провожали и встречали в аэропорту. На это он мне вдруг ответил, что не может мне дать то, что я хочу. Я удивилась «А разве я у тебя что-то просила? Я только просила у Бога Друга и Он мне его дал». Он написал, что он видит, что у меня к нему чувства, что он не может дать мне, что я хочу. Что всё, что он делал, – это чтобы благословить меня, но оно порождает что-то большее. И что он не может играться на чувствах. Написал «Я же вижу». Попросил простить его. У меня зазвенело в ушах, как от удара. Откуда он узнал? Я ведь скрывала себя изо всех сил. Как вдруг он написал «Твоя сестра сказала, что тебе больно. Ещё раз прости».

Я была в ужасе. Как она могла?! Сестра со слезами во всем призналась. Что написала ему вечером после нашей встречи и спросила его, неужели я и правда для него стала всего лишь одной случайной из миллионов нуждающихся и достойных радости. Неужели все, что было, ему безразлично и я как личность была только случайно названа его родной душой. Она написала ему, что я притворялась, что ничего во мне тоже не ёкнуло. Что безусловно нужно время, чтобы залечить свои жизненные раны, но надо давать шанс зародиться новым отношениям, ведь никакая работа не согреет так, как тепло родственной души. Она пожелала ему счастья как хорошему человеку и всех благ на жизненном пути. И сказала, что хотя у него есть всё, но не всё. Ведь главное благо – это любовь, ее не надо бояться. И настоящее чувство – небесное, а не земное, – возможно только в союзе с родственной душой. И пожелала ему не пропустить ее в серой массе бескрылых птахов.

Кошмар. Как поэтичный штурман и училка написала ему. Он ответил ей. Что ценит откровенность и что это был не долг перед прошлым, а просто искреннее желание помочь и сделать кому-то приятное. И даже больше – что просто Бог положил ему на сердце это желание. Но трактуем это, как хотим. Сказал, что друзья – это друзья, а не ожидания. Что у каждого человека есть Богом предназначенное счастье и очень часто мы пытаемся своими руками всё устроить. Сказал, что он такой со всеми, просто хочет дружить и быть полезным для людей. А получается вот так – что делает больно своими искренними побуждениями. Что ему всегда говорили, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Попросил извинения, ведь он делал все искренно без ожиданий, а свелось всё к боли. Сестра ответила ему, что не надо закрываться, что он очень полезен для людей, что таких мало и что может он даже ангельская душа, которая сама не знает, откуда пришла. И что ему не надо бояться новых знакомств, что нужно впускать в свою жизнь достойных. Если это конечно ему надо. Но если он настолько самодостаточен, что не нуждается в дополнительном общении, тогда другое дело. Он ей ответил: «Оля, ты очень мудрый человек и всё понимаешь очень хорошо. Есть такое выражение: нельзя войти в новую ситуацию, не выйдя из предыдущей. Я из предыдущей не вышел, чтобы думать о новом. Думаю, что каждый человек должен научиться себя контролировать. Кажется очень часто, что вот оно – то единственное, а оказывается, что мне так хотелось и убеждал себя в этом. Когда ты доверяешь Богу свою жизнь, приходит устройство».

В общем, она написала ему то, о чем он в самолёте просил меня никому не рассказывать( И я предала его, рассказав сестре.

(Мужчине и до письма сестры было понятно, что автор влюблена и старается вовлечь его в отношения, от которых он отказался. Письмо сестры было дополнительными щипцами, но ничего нового ему не открыло. Автор же решила думать, что мужчина обиделся на “предательство”, что-то такое про его одиночество и разочарование, о котором она “предательски” рассказала сестре. То есть вместо слива автор видит косяк. Почему?)

Я поняла, что это полный капец. Из ее сообщений можно было смело делать вывод, что я на нем помешалась вместе со всей своей семейкой и свет у меня клином сошёлся. Он бы и так наверное прекратил общение, но эти письма добавили моему образу липкости.

(Но слив она тоже вроде бы видит и понимает про липкость. Посмотрим, что она делает, чтобы это снизить)

Больше он мне не писал. И я ему не писала и не звонила больше. Только поздравила по e-mail с Рождеством. Иногда я получала новости о нем от Иры. Он меня с ней познакомил сразу после поездки и мы подружились. О нас я ей не рассказывала и я так поняла, что Саша тоже. От нее я узнала, что он стал каким-то замкнутым, сам не свой. Она думала, что возможно старые истории стали снова его беспокоить. Потом она писала мне, что он долго был в Англии и вернулся каким-то счастливым. А у меня к тому времени уже всё переменилось и я уже наоборот была уверена, что он меня любит и просто очень злится на меня и на себя. Значимость его была гигантской и корона моя была до неба.

(Вместо уважения к его нежеланию общаться и переключению на свои ресурсы, автор растила Ищейку и шила колпачки на героя, кормила корону мусором и репейником. То есть слив она тогда не осознавала совсем и сейчас осознает плохо, иначе гештальт закрылся бы давно. Гештальт ее целиком основан на шкатулке, которую жаль выбросить. Что сейчас в той шкатулке, понятно?)

Я очень ждала, что в Англии он остынет, перестанет злиться, соскучится, поймет, что я не представляю угрозы, и выйдет на контакт. И хотя было очень больно осознавать свою брошенность, я прожила счастливое время: поменяла работу, общалась с любимыми друзьями, новыми и бывшими коллегами и клиентами, наконец-то пошла учиться на желаемое направление, активно посещала интересные курсы, вдруг один художник позвал меня быть его моделью и писать статьи в буклеты к его выставкам.

Через 8 месяцев после той поездки моя коллега-подруга, узнав эту историю, уговорила меня поехать поговорить с ним. И я таки решила встретиться, чтобы закрыть гештальт: узнать, забыл он меня уже или, может, вдруг любит, и показать, что я на нём не помешана.

(Она решила закрыть гештальт, который целиком состоял из ее беспочвенных надежд на его любовь. Поэтому она решила вытащить его силком на встречу и узнать, забыл ли он ее. Даже если бы ее СЗ к тому момент из отрицательной стала нейтральной, от такого “закрытия гештальта” она опять опустилась бы вниз. А главное, преследуя героя, она не могла показать, что не помешана, а показала обратное)

Я приехала к его офису, но они съехали. Хотела уехать восвояси, но коллега уговорила позвонить Ире и узнать у нее, где его найти.

(Как думаете, почему рядом с автором всегда кто-то, кто уговаривает ее преследовать героя?)

Ира вдруг неожиданно холодно ответила мне, что не стоит встречаться с ним без предупреждения, а потом уже в скайпе написала мне, что он женится через чуть-чуть.. Я офигела, но сдержанно ответила ей, что свататься и не собиралась и просто хотела закрыть один вопрос. И тут она много начала писать. Что я придумала себе, будто Саша особенно ко мне относится, тогда как он такой со всеми и просто любит людям делать подарки и добро; что это была всего лишь «дружба на время» и ему просто нужно было послужить кому-то и я – абсолютно рядовой человек в его жизни и т.п.

(Вероятно она нравилась этому Саше в какой-то мере, но верно и то, что он общительный человек, любящий выпить, поговорить по душам, поэтому видел в авторе симпатичную подружку. Но ровно до того момента, как она не решила игнорировать его просьбы “оставить Брюссель в Брюсселе” и сохранять приятельскую дистанцию)

Разочарования в любви и падения самооценки я переживала и раньше, но такой адской боли и громкого падения короны – никогда. Внезапно я поняла, что если даже после такого общения, после всех его слов о родной душе я не стала ценной для него и любви ко мне не возникло, то я точно никакое не сокровище, и душа моя не имеет никакой ценности ни для кого, кроме меня, и что никакая любовь мне вообще не светит. Наверное, тогда я и сняла свою многолетнюю корону. Я представила себе во всех красках свою жизнь без семьи и любимого мужчины и приняла её такой. Оплакивала свою похороненную мечту о любви и решила, что буду довольствоваться тем хорошим, что есть в моей холостой жизни. А любовью буду любоваться издалека.

Через 2 недели в аэропорту я познакомилась с моим будущим мужем. Он был красивый и я влюбилась. Мы летели в гости в Черногорию к нашей общей подруге. Он меня захватил очень решительно, а я уже не считала себя сокровищем, поэтому секс у нас случился уже на второй день.

(Несмотря ни на что, падение короны автор утилизовала очень грамотно и получила подарок от поля почти мгновенно. Обратите внимание, как она осознала корону, как она отказалась от нее и сразу же поправила локус, оценив свои границы. Опишите все это)

И впервые в жизни я вела себя органично и легко с мужчиной, который мне нравился, потому что всё равно всё закончится вместе с отпуском. Но всё не закончилось и до сих пор: мы почти 13 лет вместе, у нас сын и дочка. Я многое поняла благодаря Вашему блогу и думаю, что благодаря Вам мне удается быть с ним в хороших отношениях.

(Я много раз видела, как после болезненно упавшей короны и быстрой правки локуса происходит стремительная эволюция личности и жизнь налаживается. Если вы помните историю из блога про Виталика, у него это произошло в течение несколько часов, а в течение нескольких дней после этого из рапана он превратился в нерыбу. Вот на что способна правка локуса. Хотя чаще всего, к сожалению, упавшая корона возвращается обратно, по частям или сразу, делает бамс на резинке)

Как-то я увидела в ленте фото Иры с Сашиной свадьбы. Очень красивая жена у него, фитнес-тренер. Сначала я сравнивала мужа с Сашей. Он вообще не такой, мне очень не хватало такого общения. Потом начала читать ваш блог и на долгие годы забыла о той истории, как о моей полной иллюзии.

А недавно вдруг вспомнила и меня начало мучить желание разобраться, что это было. Такое чувство, что когда я пойму это, я окончательно успокоюсь и смогу жить дальше с мужем. Был ли шанс на счастье с Сашей? Если да, то в чем именно были мои ошибки и как надо было сделать. Ведь его жена смогла. А я была слишком замороченной для его контуженности или может недостаточно красивой?

(Мне сложно оценить изначальные шансы, потому что будь автор нерыбой, наверное ей удалось бы вырастить СЗ. Изначально ее СЗ была около 1, дорастала до 2, в моменты пьяного экстаза наверное до 3, но все это не имеет никакого значения. Ее ОЗ и границ не хватало для кристаллизации того, что герой чувствовал к ней под хмелем. Главное, что от 1-2 ее СЗ упала до 0 после Брюсселя, а дальше стала отрицательной благодаря ее щипцам и сливам. И выше нуля уже не поднималась никогда. Вот что ей нужно осознать и перестать сливать в эту дыру себя и мужа)

Верно ли я думаю, что я допустила много косяков, делая шаги назад от сближения? Или и правда у него было только дружеское отношение ко мне и он просто среагировал на мою инициативу с первым поцелуем.

Надо ли было говорить ему горячо и щедро о моей любви и быть с ним восторженной во всех смыслах. Быть лёгкой как Белоснежка, а не замороченной как Рапа. Или может и правда я себе придумала его особое отношение, как сказала мне Ира?

(Скорее всего Ира права. Герой жизнерадостный КСЖ с большой Ж. Признания в любви, будь они даже сделаны уместно, то есть в ответ на его шаги, скорее всего перевели бы его рефлексию в серьезное русло и он еще раньше стал бы тормозить с выражением чувств. Будь автор белоснежкой, к их радостному общению добавился бы еще и радостный секс, но любовь растет не от этого. А от чего, друзья?)

Буду счастлива, если попаду к Вам на разбор и разберусь в той неразберихе. Спасибо Вам!