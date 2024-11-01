Apple запатентовала инновационный способ ввода для iPhone – вращающийся шар Magic Ball

Корпорация Apple запатентовала инновационный способ ввода для смартфонов – это вращающийся во всех направлениях шар под названием Magic Ball. Он позволит перемещаться в интерфейсах, а также быстро и точно позиционировать текстовый курсор.

Согласно патенту, шар можно не только вращать, но и нажимать, подтверждая выбор. Кроме того, он может светиться, сигнализируя тем самым о тех или иных событиях или состояниях.

Как отмечает издание AppleInsider, «яблочная» компания в очередной раз совершает революцию в интерфейсах ввода и подтверждает свой статус ведущего инноватора.

«Интуитивно понятный и в то же время мощный Apple Magic Ball, как говорят инсайдеры, появится эксклюзивно на iPhone через несколько лет. Поскольку инженеры Apple идут путём первопроходцев, им потребуется немало времени, чтобы создать надёжную и комфортную в использовании конструкцию», – поясняют журналисты.

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