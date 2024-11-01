 

Apple запатентовала инновационный способ ввода для iPhone – вращающийся шар Magic Ball

01.11.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Корпорация Apple запатентовала инновационный способ ввода для смартфонов – это вращающийся во всех направлениях шар под названием Magic Ball. Он позволит перемещаться в интерфейсах, а также быстро и точно позиционировать текстовый курсор.

Согласно патенту, шар можно не только вращать, но и нажимать, подтверждая выбор. Кроме того, он может светиться, сигнализируя тем самым о тех или иных событиях или состояниях.

Как отмечает издание AppleInsider, «яблочная» компания в очередной раз совершает революцию в интерфейсах ввода и подтверждает свой статус ведущего инноватора.

«Интуитивно понятный и в то же время мощный Apple Magic Ball, как говорят инсайдеры, появится эксклюзивно на iPhone через несколько лет. Поскольку инженеры Apple идут путём первопроходцев, им потребуется немало времени, чтобы создать надёжную и комфортную в использовании конструкцию», – поясняют журналисты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Microsoft с 2025 года ввела платную поддержку для Windows 10

01.11 / Мнение «аналитика»: О нашей Няше… Что за жуть творится с Поклонской?

01.11 / Лавров раскрыл последствия вступления Турции в БРИКС

01.11 / В Саранске украли стадион, построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года

01.11 / Китайский стартап предложил полет к границам космоса — билеты раскупили за несколько минут

01.11 / Мнение: Высокая ставка в России, или как мы выживаем в мире дорогих кредитов

01.11 / Создатель первого в мире православного языка программирования отлучён от церкви из-за багов в компиляторе

01.11 / Инопланетные цивилизации могут существовать без планет

01.11 / В России подорожали новые автомобили

01.11 / Доля доллара в мировых резервах достигла минимума при Байдене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика