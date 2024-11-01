 

Microsoft с 2025 года ввела платную поддержку для Windows 10

01.11.2024, 17:15, Разное
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Для продления поддержки Windows 10 на год пользователям предстоит подключаться к программе Extended Security Updates (ESU), ежегодная оплата которой составляет $30.

По истечении официального периода поддержки, завершающегося 14 октября 2025 года, пользователи по-прежнему будут получать патчи безопасности. Корпоративным клиентам первый год обновлений ESU обойдется в $61, второй — $122, а третий — $244.

Программа предоставляет критические и важные обновления безопасности без включения новых функций, исправлений ошибок и технической поддержки. В Microsoft отметили, что пользователи смогут присоединиться к ESU ближе к окончанию поддержки в 2025 году. Тем не менее компания снова рекомендовала перейти на Windows 11, хотя для многих компьютеров эта версия недоступна из-за жестких аппаратных требований.


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