Мнение «аналитика»: О нашей Няше… Что за жуть творится с Поклонской?

Давно от «няшной» Натальи Поклонской, покорившей сердца патриотов и японцев, не было вестей. А когда они пошли плотным косяком после долгих месяцев умолчания, то захотелось прибегнуть к помощи пращуров. Чур нас всех, чур!

Но всё равно… Как вот это — теперь развидеть?

И куда подевалась ударившаяся темечком в православие «прокурорша», которая однажды вышла на ход Бессмертного полка с иконой новомученика Николая II?

Тут даже распоследнему «пельменю» всё ясно. Когда #женщина в известном возрасте резко меняет… гм… размер одежды, облик, привычки и хобби, к гадалке можно не ходить. А нужно порадоваться за ту, у которой, пусть и в третий, раз #жизнь стала «только начинаться». Такое вот L’ete indien у русских баб.

Но, Бога ради, кто бы объяснил этим «ягодкам опять» — а у Натальи Поклонской это время приближается с неумолимой скоростью курьерского поезда, — что возраст в душе́ и возраст в ду́ше совсем не одно и тоже. Даже если инстафильтры показывают обратное. И что адекватные #женщины, даже наслаждаясь новыми переживаниями, не забывают об адекватности во всём. А потому даже не пытаются состязаться с 20-летними дивами в откровенности нарядов. Особенно в тех деликатных местах, облагородить которые ни фильтрам, ни фотошопам не под силу.

Замечу в скобках, что на возраст нового #мужчины это «состязание» указывает весьма недвусмысленно. Отчего «состязательница» выглядит вдвойне жалкой.

Но если зрелая женщина сама выбрала зависимость от чужого — в первую очередь, от мужского — мнения, ненависть к морщинам и непринятие себя взрослеющей, о чём это в первую очередь говорит?

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