Лавров раскрыл последствия вступления Турции в БРИКС

Турция имеет потенциал для значительного вклада в развитие БРИКС, и РФ полностью поддерживает заявку этой страны на вступление в организацию. Об этом заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью турецкому изданию Hürriyet.

Лавров отметил, что на недавнем саммите в Казани было принято решение о консолидации существующего состава БРИКС и привлечении новых партнеров. «Я уверен, что Турция сможет значительно способствовать дальнейшему развитию БРИКС», — добавил он.

Министр подчеркнул, что условия участия Турции в объединении будут обсуждаться с учетом мнения всех государств-членов БРИКС. Он также отметил, что расширение связей организации с развивающимися странами будет соответствовать их стремлению к суверенному развитию.