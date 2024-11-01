Инопланетные цивилизации могут существовать без планет
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Что если мы ошибаемся, полагая, что инопланетные цивилизации обязаны иметь свои планеты?
Недавнее исследование, проведённое учеными из Гарвардского и Эдинбургского университетов, ставит под сомнение эту общепринятую догму, предлагая иной взгляд на возможность существования жизни в космосе.
В то время как большинство научных исследований в области астробиологии сосредоточено на поиске планет, похожих на Землю, новое исследование обращает внимание на потенциальные формы жизни, которые могут существовать вне планетарных тел. Ученые задаются вопросом: может ли разумный вид процветать на автономных космических станциях и кораблях, не полагаясь на планеты?
– Мы уже имеем прямые доказательства существования жизни за пределами Земли в виде космических миссий с участием человека, — отмечают исследователи. Это подводит к мысли о том, что жизнь может адаптироваться и развиваться в условиях, отличных от тех, с которыми мы знакомы.
Исследование предполагает, что при наличии необходимых условий, таких как температура, давление и уровень радиации, жизнь может существовать даже в космосе. Ученые утверждают, что биологически созданные барьеры могут обеспечить пригодные для жизни условия, позволяя фотосинтезирующим организмам выживать в условиях разреженной атмосферы или даже в открытом космосе.
– Экосистемы, способные создавать условия для собственного выживания, физически возможны, — добавляют авторы исследования.
Это позволяет больше узнать о возможности жизни в космосе и может даже предсказать нашу собственную судьбу через тысячи лет. Если мы сможем создать автономные среды для жизни, то, возможно, и инопланетные цивилизации делают то же самое, но на более высоком уровне развития.
Возможно, в бескрайних просторах космоса существуют удивительные формы жизни, которые не зависят от планет, а лишь от своих собственных технологий и адаптаций.
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