 

Инопланетные цивилизации могут существовать без планет

01.11.2024, 12:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Что если мы ошибаемся, полагая, что инопланетные цивилизации обязаны иметь свои планеты?

Недавнее исследование, проведённое учеными из Гарвардского и Эдинбургского университетов, ставит под сомнение эту общепринятую догму, предлагая иной взгляд на возможность существования жизни в космосе.

В то время как большинство научных исследований в области астробиологии сосредоточено на поиске планет, похожих на Землю, новое исследование обращает внимание на потенциальные формы жизни, которые могут существовать вне планетарных тел. Ученые задаются вопросом: может ли разумный вид процветать на автономных космических станциях и кораблях, не полагаясь на планеты?

– Мы уже имеем прямые доказательства существования жизни за пределами Земли в виде космических миссий с участием человека, — отмечают исследователи. Это подводит к мысли о том, что жизнь может адаптироваться и развиваться в условиях, отличных от тех, с которыми мы знакомы.

Исследование предполагает, что при наличии необходимых условий, таких как температура, давление и уровень радиации, жизнь может существовать даже в космосе. Ученые утверждают, что биологически созданные барьеры могут обеспечить пригодные для жизни условия, позволяя фотосинтезирующим организмам выживать в условиях разреженной атмосферы или даже в открытом космосе.

– Экосистемы, способные создавать условия для собственного выживания, физически возможны, — добавляют авторы исследования.

Это позволяет больше узнать о возможности жизни в космосе и может даже предсказать нашу собственную судьбу через тысячи лет. Если мы сможем создать автономные среды для жизни, то, возможно, и инопланетные цивилизации делают то же самое, но на более высоком уровне развития.

Возможно, в бескрайних просторах космоса существуют удивительные формы жизни, которые не зависят от планет, а лишь от своих собственных технологий и адаптаций.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / В России подорожали новые автомобили

01.11 / Доля доллара в мировых резервах достигла минимума при Байдене

01.11 / Пентагон не доверяет новым разведывательным спутникам Илона Маска

01.11 / Росстандарт утвердил ГОСТ на краплёные карты

01.11 / Украинский пленный попросил российское гражданство

01.11 / «Президентка, президентша, баба-президент или просто хозяйка» – РАН рассмотрит вопрос, как называть Камалу Харрис в случае победы на выборах

01.11 / Названы три самые распространенные схемы мошенников на маркетплейсах в период скидок

01.11 / В годовщину фильма «Голдфингер» Rolls-Royce выпустил эксклюзивный Phantom

01.11 / Мнение «аналитика»: О продажном иноагенте и пламенном патриоте… Угадаете, кто есть кто?

01.11 / Кейт Миддлтон отправила трогательное послание победившей рак знаменитой актрисе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика