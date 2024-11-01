 

«Президентка, президентша, баба-президент или просто хозяйка» – РАН рассмотрит вопрос, как называть Камалу Харрис в случае победы на выборах

01.11.2024, 9:33, Разное
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Президиум Российской академии наук (РАН) принял решение созвать внеочередное заседание учёного совета для рассмотрения вопроса об официальном наименовании женщины, избранной на пост президента государства-члена ООН.

С инициативой обсудить эту тему выступил председатель Союза истинных журналистов России Бронислав Рубинштейн – он попросил филологов и экспертов рассмотреть проблему с академической точки зрения.

– Вопрос актуальный и важный, так как уже в обозримом будущем Харрис может въехать в Белый дом. Как нам её называть? Президенткой, президентшой, бабой-президентом или просто хозяйкой? Прошу академиков помочь нам, российским журналистам, не допустить непростительной ошибки, – пишет он в колонке для РГ.

Заседание учёного совета состоится 3 ноября 2024 года, после чего РАН планирует опубликовать официальное разъяснение для журналистов и блогеров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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