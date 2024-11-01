 

Названы три самые распространенные схемы мошенников на маркетплейсах в период скидок

01.11.2024, 8:55, Разное
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В период скидок на торговых онлайн-площадках участились случаи мошенничества. Специалист по информационной безопасности Павел Коваленко предостерег россиян от распространенных схем обмана.

Одна из популярных афер — фишинговые рассылки от имени маркетплейса. Жертве отправляют письмо с похожим на официальный дизайном, которое приводит на фальшивый сайт. Пользователь, думая, что оформляет заказ, вводит данные банковской карты.

Еще одна распространенная схема связана со взломом аккаунтов продавцов. Мошенники снижают цены на товары, получают оплату, исчезают с деньгами. Коваленко советует опасаться резких снижений цен, оплачивать товар при получении и сообщать в службу поддержки о подозрительных изменениях в аккаунтах продавцов.

В другой схеме создаются однодневные страницы на торговых площадках. Мошенники побуждают клиентов связаться с ними в сторонних мессенджерах, где запрашивают данные для оплаты и присылают фиктивные ссылки на товары. Специалист подчеркивает, что операции должны совершаться только на официальных платформах.


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