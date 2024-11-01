 

Мнение «аналитика»: О продажном иноагенте и пламенном патриоте… Угадаете, кто есть кто?

01.11.2024, 7:10, Разное
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Тест сложный, если без игр в гуглопоиск по фото и без подсказок в соцсетях. Скажу честно: сам угадал только одного. И чтобы уж совсем по-взрослому: имён и фамилий тоже не будет. Как и прилипших к ним псевдонимов (да, это уже намёк на правильный ответ).

Итак, два героя, многообещавших в молодости. Но в эти годы почти все обещают много…

Кто кем стал в итоге?

Кого клеймить, а кого — возносить?

Или наоборот?

PS Комментарии скринятся до первого правильного ответа — с указанием фио и псевдо.

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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