Мнение «аналитика»: О продажном иноагенте и пламенном патриоте… Угадаете, кто есть кто?

Тест сложный, если без игр в гуглопоиск по фото и без подсказок в соцсетях. Скажу честно: сам угадал только одного. И чтобы уж совсем по-взрослому: имён и фамилий тоже не будет. Как и прилипших к ним псевдонимов (да, это уже намёк на правильный ответ).

Итак, два героя, многообещавших в молодости. Но в эти годы почти все обещают много…

Кто кем стал в итоге?

Кого клеймить, а кого — возносить?

Или наоборот?

PS Комментарии скринятся до первого правильного ответа — с указанием фио и псевдо.

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