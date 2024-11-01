Мнение «аналитика»: О продажном иноагенте и пламенном патриоте… Угадаете, кто есть кто?
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Тест сложный, если без игр в гуглопоиск по фото и без подсказок в соцсетях. Скажу честно: сам угадал только одного. И чтобы уж совсем по-взрослому: имён и фамилий тоже не будет. Как и прилипших к ним псевдонимов (да, это уже намёк на правильный ответ).
Итак, два героя, многообещавших в молодости. Но в эти годы почти все обещают много…
Кто кем стал в итоге?
Кого клеймить, а кого — возносить?
Или наоборот?
PS Комментарии скринятся до первого правильного ответа — с указанием фио и псевдо.
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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