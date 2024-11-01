Мнение «аналитика»: О бомбе под Россию… Когда рванёт, мало не покажется?

Да будет холивар…

Вообще-то эта бомба похлеще ядерной может оказаться. Счёт жертвам тогда пойдёт не на сотни тысяч и не на миллионы даже, а на десятки миллионов человек. Последствия — катастрофические и, возможно, непреодолимые. Причём надолго.

А всё потому, что… некоторым очень хочется попиариться, невзирая на последствия.

Вот такое мнение набирает популярность в блогосфере.

«В некоторых регионах на уровне региональных министерств образования введён запрет на ношение любой религиозной атрибутики, демонстрируемой вовне. Любой, а не исключительно никабов и хиджабов. И прежде чем возмущаться — внимательно читайте текст документа. Там про хиджабы — «в том числе». Так что никакой дискриминации мусульман, как бы кому это ни хотелось представить.

Или кто-то хочет настоять на том, что у нас, в России, согласно Конституции — исключительно светском государстве, имеются привилегированные и от того неприкасаемые национальные, этнические или религиозные группы и течения? И если кто-то «снимет хиджаб с сестры, то такого можно и убить»? Не с этого ли начинались и начинаются все кровавые замятни в странах мира? То есть когда вдруг возникает некий разделяющий критерий, подобно Свифтовскому шедевру «с какой стороны яйцо разбивать правильно». Помните?

А теперь об истории вопроса в плане лирического отступления. Иногда, чтобы некое событие разрослось до уровня проблемы, его просто надо искусственно раздуть. По принципу «из мухи — слона». И если вспомнить советские времена, то возьмём для примера «Белое солнце пустыни». Там жёны криминального авторитета (современным языком говоря) сплошь в никабах. Ну, что поделаешь? Отсталые нравы Востока. Иначе никаб на женщине тогда и не воспринимался. Где-то как отживший пережиток прошлого, где-то как курьёз. Не более. Даже в мусульманских регионах страны (и особенно в них).

Однако неким силам было крайне необходимо сделать из никабов и хиджабов некий фетиш, являющийся критерием принадлежности. То есть инструментом искусственного разделения общества на «своих» и «чужих». Вовне демонстрируемым признаком. Согласитесь, когда есть заказ, всегда найдутся его исполнители. А он есть, иначе непонятно почему ранее повсеместно отживший курьёз и «пережиток», стал так активно и воинственно внедряться в сознание людей.

И внедряют его не те, кто запрещают демонстрацию такого разделения, но те, кто настаивают на неприкосновенности в общественной жизни светской страны права едва не принципиально демонстрировать свои убеждения вовне. То есть представьте: девочка в хиджабе или никабе пришла в школу знания получать. Ей, стало быть, можно, ибо это убеждение её семьи. Ситуация вызывает неприятие и нарекания, но адепты настаивают, что это — их жизненная позиция. Дескать иначе они обижены в лучших чувствах. В данном случае — религиозных.

Хорошо, но если исходить из постулата отсутствия групп привилегированных и равного отношения ко всем группам, традициям и обычаям, то давайте возьмём, например, семью нудистов. У них вот такие убеждения. И что, девочка 14 — 15 лет может в соответствии со своими убеждениями прийти в школу… хм… в «религиозной» одежде нудистов?

Даже не смешно. И не стоит пытаться смеяться над этим сравнением, как над неуместной шуткой. Посмотрите на Запад, где в школах существуют туалеты для различных гендеров, а также для людей, считающих себя кошечками и собачками. Ещё лет 7-8 назад с нами вместе по этому поводу посмеялись бы и люди на самом Западе. Однако сейчас им ни разу не смешно. И что, кто-то хочет сказать, что все эти гендерные, ЛГБТ+ и иные подобные «повестки» как повод для общественного разделения на «традиционалов» и «продвинутых» возникли исключительно естественно и никто их усиленно не лоббировал и не лоббирует?

Да нет, ребята, всё это подчиняется некоему единому плану. Любой повод для возникновения розни — наше всё. Таков девиз неких заинтересованных сил. И не секрет, что после или даже во время конфликта с Украиной и Западом, кто-то усиленно создаёт почву для кровавой розни внутри России. Под любым возможным предлогом. Вот так и стоит воспринимать такую ситуацию.

Так что запрету — быть. И чем скорее до этого дойдут на федеральном, а не региональном уровне, тем меньше последствий негативного плана мы получим».

Вроде, логично, да? Но нет.

Российская #Конституция, гарантируя право на свободу вероисповедания, гарантирует каждому «право свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». При условии, что эти действия не нарушают охраняемые Законом интересы и права других. Так что девочка вправе ходить в школу в никабе. Как и мальчик, например, в кипе. А вот совершенно неглиже — нет, поскольку это явным образом наносит ущерб нравственности и здоровью граждан. И её здоровью в том числе.

Это примерно как с сексом. Заниматься дома или в любом ином своём жилище, пусть и временном, — сколько угодно и с кем угодно. А вот публично — нет.

Странно думать, что взрослые люди, образованные, подкованные этой тонкой разницы не видят.

А если видят, то почему «разжигают» и зачем?

Хотят той самой «религиозной войны»?

Хотят «взорвать Россию»?

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