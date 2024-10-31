Врач Табеева назвала два возрастных периода, когда происходит резкое старение

Врач-эндокринолог Камиля Табеева выделила два возрастных периода, характеризующихся интенсивным старением. Эти процессы неизбежны для всех и тесно связаны с генетическими факторами.

В возрасте 40-45 лет начинается замедление метаболизма кофеина, алкоголя и жиров; уменьшение упругости и эластичности кожи; повышение жесткости и уязвимости сосудистых тканей; увеличение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

После 60 лет, по словам Табеевой, происходит снижение чувствительности клеток к инсулину; нарушение метаболизма глюкозы; дальнейшее повышение сердечно-сосудистых рисков; ухудшение работы почек; ослабление иммунной защиты организма.

Помимо указанных изменений, в эти периоды происходит также потеря мышечной массы. Возможность замедления старения до конца не изучена, однако существуют рекомендации по профилактике: снижение потребления жиров и алкоголя к 40 годам, увеличение клетчатки, употребление достаточного количества воды и контроль уровня глюкозы в крови после 60, регулярные физические нагрузки для сохранения мышечного тонуса и здоровья сердца.