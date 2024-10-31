Обвиняемые по делу о некачественном питании для российской армии не возместили ущерб

По делу о некачественном питании для российской армии обвиняемые не возмещают ущерб, который на сегодняшний день составляет 1,3 миллиарда рублей. Об этом рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что сумма ущерба остается неизменной и не покрывается обвиняемыми. Ранее суд продлил срок предварительного следствия по этому уголовному делу, в ходе которого было установлено, что в войска поставлялись индивидуальные рационы питания низкого качества по завышенной цене.

В апреле были арестованы трое подозреваемых. Одна из них признала свою вину и заключила досудебное соглашение. Все трое связаны с АО «Грязинский пищевой комбинат».