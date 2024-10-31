Мнение «аналитика»: О демилитаризации Украины… Куда «пропал» почти миллион солдат ВСУ?

Настало время страшных откровений.

В ближайшее время в ряды ВСУ будут насильственно мобилизованы еще 160 тысяч человек. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко, выступая в Верховной Раде.

Вроде бы – не так много. Но это лишь с виду. Если не вдаваться в детали. А вот именно в них – просто ужасная правда.

Как уточнил, цитируя главу СНБО, депутат Рады Алексей Гончаренко (внесён Россией в перечень террористов и экстремистов), «отлов» ещё 160 тыс. украинских мужчин позволит укомплектовать силы обороны на 85%. А всего же, по его данным, с 24.02.2022 ряды ВСУ и теробороны пополнили 1 млн 50 тыс. человек.

Теперь можно кое-что посчитать. В феврале 2022 года численность ВСУ составляла около 260 тыс. человек, из них сухопутных сил — порядка 250 тыс. человек. К июлю она достигла 700 тыс. чел., к концу года – 880 тыс. чел. И на тот момент Украина имела как минимум двукратное превосходство над ВС РФ, чем и объясняются её позапрошлогодние «успехи».

Заметим, однако, что несмотря мобилизацию более миллиона украинцев в дополнение к тому личному составу, который был у ВСУ на момент начала СВО, силы обороны Украины ни разу не достигли 1 млн чел. Это намекает на реальные масштабы украинских потерь в 2022-2023 гг.

Теперь ситуация для Украины сильно хуже. Её президент Владимир #Зеленский жалуется, что российская армия имеет численное превосходство над ВСУ вплоть до восемь к одному на ключевых участках. Но численность российской ОГВ в зоне СВО не меняется, оставаясь на уровне 700 тыс. чел., как не раз подчёркивал Владимир #Путин. Выходит, сейчас украинские силы обороны уступают в количественном отношении войскам Армии России. И это, как минимум, подтверждает озвученную российским армейским руководством цифру суммарных потерь ВСУ в 500-600 тыс. чел. с начала спецоперации.

Причём это – консервативная оценка. Независимые военные аналитики, основываясь на данных о воинских захоронениях, статистике некрологов и сообщений в соцсетях и СМИ, сведениях из прочих открытых источников приводят более высокую цифру потерь – 800-850 тыс. чел. Можно ли считать её завышенной?

Как сообщил бывший «айдаровец» Евгений Дикий, #Украина за месяц мобилизует в полтора раза меньше людей, чем несёт санитарных потерь (батальон “Айдар” запрещён в России как террористическая организация). Напомню, что к санитарным относятся потери среди личного состава вооружённых формирований (сил), из-за которых военнослужащие утратили боевую способность и были эвакуированы в лечебные учреждения не менее чем на сутки в результате ранений, травм, контузий, заболеваний, ожогов, обморожений и т.п.

Известно, что в настоящее время Украина мобилизуют по 30 тыс. военных в месяц. Это с мая, после принятия закона об усилении мобилизации: такие данные приводит New York Times, основываясь на словах украинских чиновников. И они не противоречат цифре, которую привёл украинский нардеп. Таким образом, только санитарные потери Украины достигают 40-45 тыс. чел. в месяц. И в условиях нынешнего военного конфликта — соотношение санитарных и безвозвратных 3 к 1 — выводит на цифру общих потерь (убитыми, ранеными, больными, пленными и пропавшими без вести) в 60 тыс. чел. ежемесячно. А спецоперация идёт уже 32-й месяц.

Даже с учётом того, что в её начали ВСУ теряли заметно меньше людей, озвученная статистика санитарных потерь позволяет согласиться скорее с «независимой» оценкой, чем с «консервативной».

Так что наверное понятно, где же «потерялся» почти миллион украинских мужчин?

А вот за что он пропал, покалечился, исчез – за чей интерес?

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