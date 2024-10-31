 

В России запретят популяризацию выезда за границу

31.10.2024, 19:33, Разное
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С 1 января 2025 года в России вступит в силу закон, запрещающий рекламировать, популяризировать или описывать без негативного контекста способы покинуть страну, а также описывать в положительном ключе жизнь в недружественных государствах.

Причиной принятия документа послужил отток россиян, который хотя и сократился в последние годы, но всё же продолжает отрицательно воздействовать на экономику. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эмиграция – результат спланированной коллективным Западом кампании по дезинформации.

За нарушение закона будет предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 20 до 100 тысяч рублей для физических лиц, а для юридических — от 250 тысяч до 2 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения будет предусмотрена уголовная ответственность.

«Особенность закона в его формулировках. Он не запрещает говорить о жизни в западных странах, но он требует говорить только правду, – пояснили в комитете ГД по борьбе с иностранным влиянием. – Рекламируешь мнимый высокий уровень жизни в Германии – получишь протокол. Рассказываешь о засилье мигрантов во Франции – никаких вопросов к тебе не будет».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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