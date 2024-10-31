Кольцо Padrone Primera превратит любой стол в сенсорную панель

Швейцарский стартап Padrone представил результат 10 лет разработки — инновационный гаджет под названием Padrone Primera, который позволяет управлять компьютером движениями пальца. Он выполнен в виде кольца и оснащен шестиосевым датчиком движения, камерой и микропроцессором.

Устройство распознает ваши жесты и отслеживает положение пальца на поверхности стола, превращая ее в гигантский тачпад. Вся обработка данных происходит непосредственно в кольце, что гарантирует конфиденциальность использования. Управление интуитивно понятное — скольжение пальцем по столу перемещает курсор, касание поверхности — щелчок левой кнопкой, нажатие средним пальцем — правой.

Padrone Primera совместимо со всеми компьютерами и планшетами с Bluetooth и не требует дополнительного ПО. Платеж в размере 259 евро позволит вам стать владельцем этой революционной мыши в числе первых.

Источник — Padrone Primera