Мнение: Россияне долго живут и хорошо плавают, при этом мы отвергаем идеологию чайлдфри

1. Теперь официально: по итогам 2023 года Россия поставила новый собственный рекорд средней ожидаемой продолжительности жизни. Столь жизнеспособны и жизнелюбивы, как сейчас, россияне не были в истории никогда (ссылка, график в своём ЖЖ приводит Genby). Показатели СССР к настоящему моменту существенно превышены:



Средняя продолжительность жизни россиян по итогам 2023-го составила 73,4 года. Об этом рассказал первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко <…>

Он отметил, что система здравоохранения успешно функционирует, несмотря на санкционное давление. Незаконные ограничения повлияли на ключевые показатели, но при этом медицинской сфере страны удалось сохранить стабильность.

…[это] является рекордным показателем не только для России, но и для СССР. Достигнуты минимальные показатели по общей (12,1), младенческой (4,2) и детской (40,74) смертности.

2. В рост продолжительности жизни вносит свой вклад то, что россияне всё реже умирают от внешних причин. При Путине количество убийств и самоубийств в России сократилось во много раз, также за последние 20 лет мы фиксируем в разы меньшее число утонувших (ссылка):





Добро пожаловать, во-первых, в стабильность, которая оказывает огромный позитивный эффект, а во-вторых в постепенный отказ россиян от алкоголя, вызванный тем простым обстоятельствам, что нам наконец-то есть чем заняться и ради чего жить.

3. Сторонников запрещаемой сейчас в России идеологии чайлдфри у нас оказалось довольно мало. Как я много раз говорил, пропаганда чайлдфри в Рунете централизованно идёт из-за рубежа, поэтому после чтения соцсетей складывается ошибочное впечатление, будто западное пустобесие пустило у нас глубокие корни. Опросы россиян опровергают этот миф (ссылка):

В России нет массового стремления к бездетности — вовсе не иметь детей хотели бы лишь 3,7 процента женщин и 5,4 процента мужчин. К такому выводу пришли исследователи проекта «Если быть точным», пишет «Коммерсантъ».

Доля россиян, которые не хотят иметь детей, незначительно выросла за последние два года. В 2022 году доля желающих отказаться от рождения детей жителей составляла 2,4 процента женщин и 3,5 процента мужчин, сообщают специалисты со ссылкой на выборочное исследование Росстата. В 2012-м году, в свою очередь, эти показатели были значительно ниже: детей не хотели иметь 0,7 процента женщин и 1,9 процента мужчин.

Одного ребенка, как показывают результаты исследования, хотели бы завести 23 процента опрошенных, двоих детей — 48,5 процента женщин и 45,9 процента мужчин, о троих мечтают 18 процентов мужчин и женщин соответственно.