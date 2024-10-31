Названы отличия мигрени от обычной головной боли

Мигрень, несмотря на десятилетия исследований, остается до конца не изученной, и её механизмы требуют дальнейшего научного внимания, пояснила врач-невролог и кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова, научный сотрудник 3-го Неврологического отделения ФГБНУ «Научный центр неврологии». В интервью для «Ленты.ру» она рассказала, чем приступ мигрени отличается от обычной головной боли.

По словам Белопасовой, мигрень проявляется интенсивной, чаще всего односторонней, пульсирующей болью, которая усиливается при физической активности. Помимо этого, приступы мигрени сопровождаются повышенной чувствительностью к свету и звуку, тошнотой и иногда рвотой. Такие приступы могут длиться от 4 до 72 часов, что значительно отличается от обычной головной боли.