 

Названы отличия мигрени от обычной головной боли

31.10.2024, 18:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мигрень, несмотря на десятилетия исследований, остается до конца не изученной, и её механизмы требуют дальнейшего научного внимания, пояснила врач-невролог и кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова, научный сотрудник 3-го Неврологического отделения ФГБНУ «Научный центр неврологии». В интервью для «Ленты.ру» она рассказала, чем приступ мигрени отличается от обычной головной боли.

По словам Белопасовой, мигрень проявляется интенсивной, чаще всего односторонней, пульсирующей болью, которая усиливается при физической активности. Помимо этого, приступы мигрени сопровождаются повышенной чувствительностью к свету и звуку, тошнотой и иногда рвотой. Такие приступы могут длиться от 4 до 72 часов, что значительно отличается от обычной головной боли.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Минздрав поддержал идеи регионов по ограничению продажи спиртного

31.10 / В Вологде разогнали джаз-фестиваль из-за подозрений насчёт иностранного влияния

31.10 / В «ОДК-СТАР» приступили к возведению новых производственных площадок для авиастроения

31.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В России заканчивается масло

31.10 / Космический аппарат Минобороны России штатно вывели на орбиту

31.10 / Диетолог Мамина назвала повышающие холестерин продукты

31.10 / Китайские астронавты провели экскурсию по космической станции «Тяньгун»

31.10 / Мнение: Фальстарт эпохи электромобилей, кризис немецкого автопрома и пошлины на китайские авто в Европе

31.10 / Кац объявил о создании «Фонда борьбы с фондом борьбы с коррупцией»

31.10 / Жительница приграничья рассказала о спасении от дронов на скорости 120 км/ч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика