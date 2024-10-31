 

В Вологде разогнали джаз-фестиваль из-за подозрений насчёт иностранного влияния

31.10.2024, 17:33, Разное
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Под Вологдой разогнали 16-й ежегодный фестиваль «Осенний джаз», поскольку на него поступили жалобы от общественников и активистов. Подобная музыка, как говорилось в одном из обращений, пришла в нашу страну извне и не отвечает историческим традиционным ценностям многонационального народа Российской Федерации.

Облаву устроили через полчаса после начала фестиваля – в клуб Вологда Montmartre, где проходила встреча так называемых музыкантов, ворвался ОМОН. В помещении были задержаны 48 человек, а снаружи – ещё 3 человека, которые пытались сделать вид, что хотят пройти мимо.

«Сигнал о том, что городе собираются лица, подпавшие под иностранное влияние, полностью оправдался. Были найдены музыкальные инструменты, сделанные в США и других недружественных государствах, плакаты с иностранными музыкантами, в том числе темнокожими – и это в год, когда празднуется 200-летие со дня рождения поэта Ивана Никитина», – говорится в пресс-релизе.

На всех участников мероприятия составили протоколы о хулиганстве и провели с ними беседы-предостережния об ответственности за государственную измену.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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