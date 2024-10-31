В «ОДК-СТАР» приступили к возведению новых производственных площадок для авиастроения

На площадях пермского предприятия «ОДК-СТАР», входящего в «ОДК» и, соответственно, в «Ростех», приступили к строительству современных производственных мощностей, на которых будет создаваться и испытываться ряд агрегатов, используемых в новейших российских авиадвигателях.

В частности уже возводится двухэтажное здание площадью порядка 17 000 м², где разместится высокотехнологичное оборудование в количестве около 300 единиц и по полному циклу будут изготавливаться электронные компоненты авиационных силовых установок и здесь же испытываться. А все запланированные к постройке корпуса, итоговой площадью 21 300 м², должны быть готовы к концу второй половины 2026 года.

Речь идет о следующих авиационных двигателях:

ПС-90А для лайнеров Ил-96, модернизированных Ту-214 и «грузовиков» Ил-76;

ТВ7-117СТ-01 для региональных Ил-114-300;

ПД-8 для импортозамещенных SJ-100;

ПД-14 для среднемагистральных МС-21.

Кроме того, на месте старого испытательного здания «ОДК-СТАР» появится высокотехнологичный комплекс площадью свыше 4300 м², оснащенным передовым оборудованием отечественного производства, на котором будут выполняться обкатка и регулировка с консервацией гидромеханических агрегатов российских авиадвигателей этих же моделей.Источник — Ростех