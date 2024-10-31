Космический аппарат Минобороны России штатно вывели на орбиту

Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк 10:51 по московскому времени, успешно достиг расчётной орбиты.

Минобороны подтвердило штатное протекание запуска и выведения аппарата на орбиту. Центром управления Главного испытательного космического центра (ГИКЦ), названного в честь Германа Титова, аппарат взят под сопровождение.

С аппаратом поддерживается устойчивый сигнал, бортовые системы работают нормально. Конкретное назначение КА пока не раскрывается.

В октябре начальник ГИКЦ имени Титова полковник Антон Оголев сообщил, что до конца года предстоит обеспечить запуск 30 КА военного и гражданского назначения.