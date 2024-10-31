Мнение: Фальстарт эпохи электромобилей, кризис немецкого автопрома и пошлины на китайские авто в Европе

1. Эпоха электромобилей, кажется, заканчивается, как следует не начавшись. Фальстарт. И меня, как заядлого потребителя АИ-92, это вполне устраивает. Читатели пишут:



Stellantis, транснациональный автоконцерн в состав которого входят Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Crysler и несколько других фирм, объявил, что собирается приостановить производство машин, так как на электромобили нет достаточного спроса, а производить автомобили с ДВС в достаточном для удовлетворения спроса количестве он не может, несмотря на наличие производственных мощностей, потому что нарушит эмиссионные лимиты ЕС и будет вынужден платить штрафы (ссылка).

Это всего лишь одна из целого потока подобных новостей. Порше, к примеру, тоже возвращается к бензину (ссылка). Клиенты просто не хотят покупать электромобили, без несуразно больших субсидий это неинтересно, но государственные бюджеты не резиновые, поэтому вечно субсидировать электромобили они не могут.

2. У европейцев вообще с автомобилями всё плохо. Ставка на электричество не сработало, газ дорогой, а конкуренты из Китая слишком сильны, чтобы неэффективное европейское производство могло им сопротивляться. Цитирую (ссылка):



Volkswagen планирует закрыть треть своих заводов в Германии.

Также планируется сократить десятки тысяч рабочих мест и снизить зарплаты на 10%, пишет Financial Times.

Эта «реструктуризация» станет первым случаем за 87-летнюю историю компании, когда ее отечественные заводы будут закрыты. Это также приведет к «эскалации конфронтации с профсоюзами». Сегодня у VW в Германии 10 заводов и около 300 тысяч сотрудников», — отмечает издание.

И самое смешное, что правительство Шольца призвало Volkswagen сохранять рабочие места, ведь «рабочие не должны платить за плохие решения руководства автопроизводителя».

Смешно, но немцы действительно рассчитывали, что будут продавать автомобили китайцам вечно, и что китайцы никогда не смогут «немецкое качество» воспроизвести из себя. Цитирую (ссылка):



После 3 квартала Мерседес отчитались, что их прибыль по всем мировым продажам на 64% меньше, чем в прошлом году.

Главной причиной назвали спад интереса к Мерседесу на главном авторынке мира — в Китае.

У БМВ дела такие же. К примеру, продажи нового поколения седана 5 серии за 9 месяцев 2024 г. оказались в 2 раза меньше, чем продажи предыдущего кузова в 2023 году.

За последних 4 месяца, БМВ с 8 места по продажам слетели на 140. В это же время Лисян, продавая всего 6 машин в линейке, обогнал немецкую тройку по продажам. Модель «Huawei M9» обогнала вообще всех в ценовом сегменте от 82’000$ и выше.

3. Китай, впрочем, тоже промахнулся — вложил огромные ресурсы в производство электромобилей, надеясь захватить ими весь мир. Пока что журналисты ещё думают, будто китайцам в Европе и США кто-то разрешит пилить деньги на электромобилях, как это делают коренные западные концерны. Лично я полагаю, что не разрешат: обложат пошлинами, введут санкции за уйгуров, ещё что-нибудь придумают.

Впрочем, цитирую (ссылка):

Дешевые электрические автомобили из Китая могут занять основную нишу на западном рынке. Об этом сообщает Telegraph.

Как отмечает издание, в соответствии с британскими законами не менее 22 процентов автомобилей, продаваемых в стране, должны быть электрическими, к 2030 году эта доля составит 80 процентов. Предполагается, что китайские автомобили помогут в этом.

По мнению экспертов, западные бренды не смогут предложить покупателям более выгодные условия — для разработки собственных батарей потребуются огромные средства. При этом потребители в конечном итоге предпочтут лучшее соотношение цены и качества, а не станут держаться за проверенные бренды.

Повторюсь, если пустить китайцев в огород, они просто уничтожат слабый европейский автопром. Так как Евросоюз подчиняется США, а не Китаю, навряд ли власти ЕС это допустят.

Конечно, еврокомиссары безнадёжно поражены идеями зелёной чумы, но вот просто так взять и отдать кормушку Китаю, стратегическому сопернику США… Нет, так дела не делаются(ссылка):



Как сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, пошлины на электроавтомобили компании BYD составят 17,0%, Geely – 18,8%, SAIC – 35,3%. Авто других сотрудничающих с ЕК компаний будут облагаться пошлиной в размере 20,7%.

“После обоснованного запроса компании Tesla на индивидуальный расчет пошлины, такая пошлина будет назначена в размере 7,8%. Все остальные несотрудничающие компании будут облагаться пошлиной в размере 35,3%”, – указывается в документе.

Как видите, уже сейчас мы наблюдаем дискриминацию китайских автокомпаний. Полагаю, это только начало серьёзного торгового конфликта, в ходе которого пошлины будут водить с двух сторон, и по итогам которого китайцам всё равно не дадут пилить деньги на европейском зелёнобесии.