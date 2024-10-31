Кац объявил о создании «Фонда борьбы с фондом борьбы с коррупцией»
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Видеоблогер Максим Кац* объявил в соцсети X (бывший Twitter) о создании ФБФБК – фонда борьбы с фондом борьбы с коррупцией.
К такому решению его подтолкнул ответ оппонентов, который многие сочли неудовлетворительным и даже подтверждающим обвинения в преступных схемах и махинациях.
– Ответ ФБК** чудовищен. Вместо исправления ошибок они решили и дальше покрывать воров. Я утверждаю: эти люди не имеют права называться российскими оппозиционерами. Я объявляю о создании фонда борьбы с фондом борьбы с коррупцией, – написал он.
Ответа на это заявление ещё не последовало. По слухам, руководство фонда обсуждает возможность создания фонда борьбы с фондом борьбы с фондом борьбы с коррупцией.
* признан иноагентом в России
** организация признана экстремистской в России
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