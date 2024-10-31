Кац объявил о создании «Фонда борьбы с фондом борьбы с коррупцией»

Видеоблогер Максим Кац* объявил в соцсети X (бывший Twitter) о создании ФБФБК – фонда борьбы с фондом борьбы с коррупцией.

К такому решению его подтолкнул ответ оппонентов, который многие сочли неудовлетворительным и даже подтверждающим обвинения в преступных схемах и махинациях.

– Ответ ФБК** чудовищен. Вместо исправления ошибок они решили и дальше покрывать воров. Я утверждаю: эти люди не имеют права называться российскими оппозиционерами. Я объявляю о создании фонда борьбы с фондом борьбы с коррупцией, – написал он.

Ответа на это заявление ещё не последовало. По слухам, руководство фонда обсуждает возможность создания фонда борьбы с фондом борьбы с фондом борьбы с коррупцией.

* признан иноагентом в России

** организация признана экстремистской в России

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